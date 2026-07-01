"Y si sí" la frase de la afición mexicana durante el Mundial 2026

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"Y si sí" es la frase que la selección mexicana usa para alentar a su equipo durante el Mundial FIFA 2026.

Esta expresión se convirtió en el lema que muchos dicen para dar ánimos a la selección en estos momentos en los que se juega por la Copa del Mundo.

¿De dónde salió la frase "Y si sí" para el Mundial 2026?

Según los medios mexicanos esto ocurrió de manera espontánea, primero en conversaciones entre aficionados y luego en la tribuna, hasta consolidarse en las redes sociales.

Es una manera de dejar una esperanza en los corazones en apoyo a su equipo.

Esto permite que cada persona tome las tres palabras en suyas imaginando lo que desea lograr: la posibilidad de que el país del norte logre llevarse el triunfo.

Se desconoce de dónde salió la frase al inicio, lo que sí es que está logrando un cambio de ánimo entre muchos, incluso en personas de otros países que apoyan a México.

MIRA:

YO SÉ QUE NO, PERO…



Y SI SÍ??????



VAMOS MÉXICO. pic.twitter.com/k6N9iiFtHV — MT2 (@madrid_total2) June 30, 2026

¿Y SI SÍ? PFFF ¿Y SI SÍ?



La frase que a todo mexicano ilusiona y esperanza en una lona previo al juego #Mexico #SelecciónMexicana #Ysisi #TVCDeportes pic.twitter.com/XazQsy2OfC — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 30, 2026

Sabemos que no… pero y si si?



❤️ pic.twitter.com/QAHcBkJMo0 — NaNs (@NNansOnly) June 25, 2026