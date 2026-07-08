¿Qué quiso decir el técnico de Egipto con su gesto al árbitro?

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Hossam Hassan realizó un llamativo gesto al árbitro Francois Letexier tras el tercer gol de Argentina, en la derrota de Egipto durante el Mundial 2026. ¿Qué significa?

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El técnico egipcio cruzó los brazos a la altura de las muñecas generando diversas reacciones.

El movimiento que Hossam Hassan le realizó al árbitro Francois Letexier tras el tercer gol del juego Egipto-Argentina incluyó los brazos cruzados en forma de aspa a la altura de las muñecas, en el minuto 93, segundos después del tercer gol de Argentina.

Foto: AFP.

¿Qué significa el gesto de Hossam Hassan?

El entrenador del seleccionado africano hizo una seña que tiene detrás un protocolo aprobado por la FIFA para denunciar actos de racismo dentro del campo de juego.

El cuerpo técnico egipcio protestó por presuntos gestos racistas provenientes de la platea más cercana al banco de suplentes. Hassan ejecutó la seña ante Letexier, lo que le valió una tarjeta amarilla en un tenso final.

Este forma parte de un sistema aprobado por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA, celebrado en Bangkok en mayo de 2024, la primera vez que se utilizó fue en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024, torneo en el que la FIFA lo lanzó oficialmente bajo la campaña "No al Racismo".

La misma fue aprobada por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA en Bangkok, Tailandia, como parte de la Iniciativa Global Contra el Racismo, una acción conjunta de la organización y sus 211 asociaciones, puede ser ejecutado también por los futbolistas.

El técnico también cuestionó el horario del partido asegurando que quieren mantener a Messi por marketing.