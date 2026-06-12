¿Sin asistentes? Destacan poca afluencia a inauguración de show del Mundial en Canadá

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En medios internacionales se afirma que hubo poca asistencia a la inauguración de la la Copa Mundial FIFA 2026 en Canadá.

Según los medios internacionales el estadio en Canadá no se llenó para el show que daba el inicio a la fiesta deportiva.

Otro detalle que resaltó en redes sociales fue que la copa gigante que adornaba el medio del escenario para el show que inició con Bublé y Alanis Morrisette, estaba dañada por lo que tuvo que ser retirada.

Los roces entre países también se notaron mientras se desplazaban las banderas de los países que compiten por la Copa del Mundo.

Muchos fans latinoamericanos se llevaron una gran decepción luego de que Alanis y Michael no formaran parte del show, ya que, únicamente interpretaron el himno y muchos esperaban que dieran un espectáculo.

Mientras otros aseguran que la razón por la que estaba vacío fue por el alto precio de las entradas.

Estadio lleno

Usuarios de redes no están de acuerdo con lo que se dice de la inauguración de Canadá y afirman que en la transmisión sí se aprecia a varios asistentes en los palcos.

También destacó la representación de los nativos canadienses, que resaltaron la naturaleza del lugar como las ballenas, los alces y los osos.

Estos son algunos de los comentarios en redes:

La copa del show en Canadá salió dañada y la tuvieron que bajar.



Les vengo diciendo que este mundial está bien raro. pic.twitter.com/CLp22g8mpk — ⭒Я⭒ (@R0SSYB00P) June 12, 2026