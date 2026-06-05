Sin Messi, Argentina examina a su plantel ante Honduras

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Sin Lionel Messi, la selección argentina llega al amistoso del sábado con casi una decena de jugadores con molestias físicas: el partido frente a Honduras servirá menos para leer el marcador que para descifrar el estado de salud de un plantel que deberá defender su corona en diez días.

La selección argentina se entrena en la ciudad de Kansas.

El partido, que tendrá lugar en el estadio Kyle Field de Texas, es el primero de dos amistosos que la selección de Lionel Scaloni tiene programados antes de debutar en el Mundial de Norteamérica el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

La agenda médica de Argentina opaca cualquier análisis táctico, empezando por la estrella Lionel Messi, que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo en el último partido del Inter Miami y no jugará ante Honduras.

El astro, que disputará su sexto Mundial a los 38 años, podría perderse también el segundo amistoso ante Islandia el 9 de junio, aunque prevé estar disponible para el debut mundialista.

Messi conversa con dos de sus compañeros previo a iniciar el trabajo bajo las indicaciones de Scaloni.

Scaloni calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports la semana pasada, al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran "tan malas".

"A todos nos hubiera gustado que llegara sin ningún tipo de problemas. Pero no está siendo así, la mayoría de los jugadores que tuvieron problemas todavía no están del todo recuperados", dijo Scaloni.

La ausencia de Messi ante Honduras deja un hueco en el ataque para Giuliano Simeone o Thiago Almada. Pero, como adelantó el DT, el '10' no es el único jugador que llega con lo justo.

Enfermería

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha durante el calentamiento de la final de la Europa League, que su Aston Villa le ganó 3-0 al Friburgo.

El cuerpo médico decidió preservarlo en ambos amistosos, aunque Martínez estaría disponible para el debut ante Argelia.

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"Muy bien, llego", dijo "Dibu" el martes, dando calma a un grupo de hinchas mientras subía al bus rumbo al entrenamiento de la selección en Kansas.

En la defensa, los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se recuperan de desgarros musculares, y el cuerpo técnico convocó a Agustín Giay y Nicolás Capaldo para reemplazarlos en los amistosos.

Los resultados de Montiel arrojaron que sufrió un desgarro cuádriceps izquierdo.

El central Cristian Romero ya se entrena con el grupo tras el esguince de rodilla de abril, aunque viene sin rodaje futbolístico. Scaloni deberá decidir si le da minutos o espera unos días más.

Un caso para seguir de cerca es el de Nicolás Paz, que se entrena por separado debido a un fuerte golpe en la rodilla. Está descartado ante Honduras y llegaría con lo justo al estreno mundialista.

Por recomendación médica, Nicolás Paz se entrena por separado y realiza ejercicios de baja intensidad.

Leandro Paredes y Julián Álvarez, también llegaron a la concentración argentina en Estados Unidos con molestias físicas. Aunque evolucionan positivamente, está en duda que sumen minutos en los partidos preparatorios.

"No vamos a arriesgar a ningún jugador en los amistosos, haremos un mix", advirtió Scaloni. El objetivo real arranca en 10 días.

Van a pelear

El estratega argentino conservó la base del equipo campeón en Catar para este mundial: 17 de los 26 convocados levantaron el trofeo en Lusail.

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"Por suerte nosotros tenemos una base de muchos jugadores, diría del 60 o 70 %, que son siempre los mismos" del ciclo, valoró Scaloni.

Por eso, si se despejan las dudas respecto al estado físico, no asoman demasiadas dudas respecto al armado del equipo, que podría ser similar al de la final contra Francia en 2022.

Scaloni buscó quitarle el cartel de "favorito" a Argentina y dijo que la actual campeona del mundo está entre "los 10 o 12" equipos que "van a pelear e intentar llegar a la final" del Mundial Norteamérica 2026.

Scaloni aseguro que la selección de Argentina esta entre las mejores para pelear por el título.

Honduras: promesas e ilusiones

Del otro lado, Honduras llega con una novedad generacional que despierta más expectativa que el resultado en sí: el técnico español José Francisco Molina convocó a Keyrol Figueroa, delantero de las inferiores del Liverpool inglés, quien tendrá su primera experiencia con la selección mayor.

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La estadística no es alentadora para la "H", que nunca ha podido vencer a Argentina. Los tres antecedentes históricos entre ambos incluyen una victoria Albiceleste 3-0, con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, en el amistoso previo al Mundial de Catar 2022.