Solbakken: “Debemos ser inteligentes y no codiciosos”

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Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, habló en conferencia de prensa previo al duelo determinante ante a Francia, este viernes a la 1:00 p. m. en el Estadio de Boston, y aseguró que deben ser inteligentes para quedarse con la victoria y el primer lugar del Grupo I.

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"No podemos ser la nación ingenua que no entiende lo que exige una eliminatoria. Nunca hemos ganado, puede que ni siquiera lo logremos esta vez, pero tenemos que prepararnos e intentar comprenderlo", aseguró Solbakken.

Noruega recibió 13 faltas por parte de Senegal en la segunda jornada de la fase de grupos. (Foto: AFP)

Los Vikingos ya clasificaron a los dieciseisavos de final tras vencer 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, pero lo que se juega contra Les Bleus va más allá del marcador y el honor. El entrenador, reconoció la experiencia de Francia en estas justas y sin celo, dijo que pueden aprender mucho de los dirigidos por Didier Deschamps.

"Podemos aprender mucho de Francia. Ellos han estado muchas veces en esta situación y han sido inteligentes en cómo gestionan el tercer partido: descansan jugadores, cambian la forma de jugar y aun así llegan lejos en los torneos", dijo, pero sin dar detalles sobre el posible once.

Los Vikingos hicieron 13 remates a puerta durante el juego ante Senegal. Once fueron dentro de área penal y 2 fuera. (Foto: AFP)

Advirtió que el formato exige ser más inteligentes que codiciosos. "Es tentador mantener a todos los mejores en el campo, pero nuestra prioridad tiene que ser llegar a dieciseisavos preparados mental y físicamente", añadió.

Al ser consultado sobre el regreso de Noruega a una cita mundialista desde la última en 1998, el entrenador se mostró satisfecho e ilusionado. "Ganar dos partidos y llegar a una eliminatoria supone un enorme alivio y un gran logro", expresó.

Erling Haaland es el mejor ponderado del juego Noruega vs. Senegal en ataque, con 7.59. Es decir, es un jugador capaz de ejecutar acciones ofensivas en los momentos más importantes del partido. (Foto: AFP)

Sin duda, uno de los grandes protagonistas de Noruega ha sido Erling Haaland, que, a pesar de estar entre los máximos anotadores de United 2026, Solbakken explicó que el futbolista está más centrado en los logros colectivos.

"No está centrado en ser el máximo goleador. Está centrado en que el equipo gane. Es un jugador de equipo y está igual de feliz cuando marcan sus compañeros que cuando marca él. Por eso sus compañeros lo adoran: pone al equipo primero", concluyó.