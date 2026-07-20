"Son la mejor selección de Argentina", aplaude Di María

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Alejado por decisión propia de la selección argentina, Ángel Di María fue una de las grandes ausencias de la Albiceleste en el Mundial 2026 y rindió homenaje a sus antiguos compañeros tras la derrota 1-0 ante España en la final disputada este domingo.

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"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor que le pusieron a este Mundial", escribió el Fideo en su cuenta de Instagram.

La Albiceleste registró 1,609 presiones defensivas y 292 presiones defensivas directas. (Foto: Redes)

"Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso", añadió el actual jugador de Rosario Central sobre un montaje con los rostros del plantel encabezado por Lionel Messi.

Argentina recibió 113 faltas y cometió 100. Registró 15 tarjetas amarillas, 1 roja (por doble amonestación) y 22 fueras de juego. (Foto: AFP)

"Muchas gracias por todo, los quiero mucho", agregó Di María en su mensaje a un combinado albiceleste que en este Mundial solo hincó la rodilla en la prórroga ante España, tras un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

Argentina sumó 2 porterías a cero, 111 acciones del portero dentro del área y 97 fuera de ella. (Foto: Redes)

Por primera vez en 16 años, el exjugador del Real Madrid no ejerció de escudero de Messi en un gran torneo con Argentina.

Di María disputó cuatro Copas del Mundo, coronándose campeón en Catar 2022, antes de retirarse de la selección tras el triunfo en la Copa América de 2024.

*Con información de AFP.