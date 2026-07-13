Alexander Sørloth y su pareja reciben mensajes de odio tras la eliminación de Noruega

Alexander Sørloth ha recibido mensajes de odio a su regreso a Noruega, tras la participación de la selección nórdica, en el partido contra Inglaterra, donde no le hizo un pase a Haaalnd, generando la molestia de varios aficionados.
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Lena Selnes, la pareja del delantero, compartió en su historias de Instagram algunos de los mensajes y afirmó que incluso les han pedido que se quiten la vida, luego de que Noruega fuera eliminada en cuartos de final del Mundial 2026.
En otro menaje le instaban a que abandonara el país y se tirara desde lo alto de un acantilado.
¿Por qué los noruegos atacan a Alexander Sørloth y a Lena Selnes en redes sociales?
Durante el partido Sørloth decidió hacer el tiro del balón hacia la portería en lugar de dárselo a Haaland, que encaraba prácticamente sólo a Pickford, minutos después, Bellingham marcó el gol del desempate.
Entre sus compañeros Stale Solbakken, calificó las amenazas y malos comentarios como una tragedia, afirmando que es a lo que se enfrentan en este deporte.
Los directivos piden a los seleccionados a alejarse por un tiempo de las redes sociales para que no les afecte lo que ocurre en este momento.
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