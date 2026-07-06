"Soy un declarado admirador de Cristiano", dice Luis De la Fuente

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"Soy un declarado admirador de Cristiano", dijo este domingo el seleccionador español Luis de la Fuente antes de chocar contra Portugal, el lunes en Dallas en los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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"Soy un declarado admirador de Cristiano, de personas así. Con carácter, incansable. Me rindo ante él... Hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No es que haya que hacerle un marcaje individual, pero sí hay que estar pendiente en cualquier parte del campo. Prefiero que no juegue, pero va a jugar", dijo el técnico en conferencia de prensa.

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El momento de Lamine y Nico

"Le veo cada día más motivado (a Lamine). Los que le conocéis lo sabéis, le encanta la responsabilidad, estar en el foco, llevar la iniciativa. Por eso trabajamos en ese aspecto: 0% ansiedad, 100% motivación. Es una suerte verle entrenar, da mucha tranquilidad. Seguro que será un gran partido para él, tiene todos los ingredientes para que así lo sea".

Sobre Nico dijo: "Veremos cómo va el partido. Nos dirá si tiene que tener minutos o no. Pensaremos lo mejor para el equipo y para él. Podría participar con las limitaciones de venir de lesión y de un parón, pero no es lo mismo salir en un partido cuesta abajo o cuesta arriba. Tanto él como Víctor (Muñoz, el otro jugador en recuperación) veremos mañana", aclaró.

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La batalla en el centro del campo

"Me permito el lujo de pensar que mis futbolistas son los mejores del mundo, pero nos enfrentamos a un equipo con características muy similares. Veremos quién decanta la balanza a su favor. Será un partido de detalles. Intentaremos estar muy pendientes de ellos".

"De lo que se trata es de recuperar y descansar bien. El viaje, la temperatura, el cambio de horario...Se trata de que el futbolista recupere. Mi última palabra en los entrenamientos es: 'Mañana hay que hacerlo mejor'. Con lo que hicimos hasta ahora no nos da para ganar el Mundial", dijo con bastante autocrítica.

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¿Revancha de la Liga de Naciones?

"Hay que buscar sus puntos débiles, como todos tenemos. Será diferente (victoria portuguesa 2-2, 5-3 en penales en la final del año pasado), no en lo futbolístico porque la propuesta que tenemos es muy similar, pero sabemos que un Mundial es una oportunidad única y habrá que jugar de la manera que nos acerque la victoria", concluyó De la Fuente.