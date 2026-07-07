Speed enfrenta gritos y gestos agresivos de los hinchas argentinos (video)

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El famoso creador de contenido observó como los argentinos le hacían burla y gestos agresivos.

Speed, el famoso youtuber conocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo, estuvo presente en el partido de Argentina contra Egipto.

Pero al finalizar el encuentro, enfrentó un tenso momento ante los aficionados argentinos, quienes le lanzaron gritos, insultos y hasta gestos agresivos desde las gradas.

El famoso creador de contenido no hizo más observar a los hinchas sin decir una sola palabra.

Mira aquí el momento:

| WATCH: Speed faces a hostile reaction from Argentina fans in the stands after the full-time whistle, with supporters shouting at him and making aggressive gestures pic.twitter.com/KG7PJFodEF — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

Un día antes, Speed lloró sin consuelo ante la salida de Cristiano Ronaldo del Mundial.

Remontada argentina

La selección de Argentina superó la ronda de octavos de final ante Egipto, que sorprendió desde el inicio del encuentro a los sudamericanos.

Los argentinos sufrieron, pero lograron remontar e imponerse 3-2.