Stéphan: “Se dice que Francia debe ganar el Mundial”

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Guy Stéphan, entrenador asistente de Francia y quien comandará la nave gala contra Noruega este viernes, debido a la ausencia del estratega Didier Deschamps, reconoce que hay varias selecciones que podrán pelear por el título, por su gran calidad.

En conferencia de prensa, previo al juego contra los Vikingos, Stéphan aseguró que entre las aficiones y en el mismo mundo del futbol, "se dice que Francia tiene un gran equipo y que debe ganar el Mundial"; sin embargo, él afirma que no son los únicos con una gran plantilla. "Yo también veo a España, Argentina, Brasil o Portugal y les veo tanto talento como a nosotros, o incluso más", detalló.

La prensa francesa describe a Stéphan como la verdadera "pieza maestra del sistema" como el encargado de traducir las ideas en tácticas de campo. (Foto: AFP)

Que se diga que son los mejores, dice Stéphan, a veces sirve para "preparar el ambiente o suavizar una posible derrota", pero que él no cree demasiado en esos discursos.

El desafío de Stéphan no estará en acompañar la banca, como se ha visto habitualmente, sino comandar una nave que tiene claro el rumbo para sellar el liderato del Grupo I. El asistente de la selección de los galos, ha asegurado que permanece en constante comunicación con Deschamps y seguirán con los planes, tal como se había previsto.

En casi una década y media en el cargo, solo ha dirigido al equipo como principal en una ocasión, en 2022 por la Liga de Naciones, también por una tragedia familiar de Deschamps: el fallecimiento de su padre. (Foto: AFP)

"Estoy en contacto permanente con él. Hemos hablado hace apenas unos minutos y lo seguiremos haciendo hasta el partido, aunque este viernes será un día muy especial para él y lógicamente habrá menos contacto", explicó.

Dijo, además, que su objetivo es convertir una situación difícil en "lo más normal posible", haciendo referencia a la labor que desempeñará al cierre de esta semana.

En 1986, con 29 años y jugando en el Caen, Stéphan sufrió un grave accidente en carro que lo obligó a retirarse de las canchas. A raíz de esto, se involucró en la dirección técnica. (Foto: AFP)

"Queremos terminar primeros de grupo, como desea Didier. Si acabamos segundos, los desplazamientos serán mucho más largos, cambiarán los horarios, las temperaturas y las sedes. Ser primeros simplifica mucho todo eso", dijo Stéphan.

Deschamps tiene planificado reincorporarse a la concentración este sábado y comenzar a preparar el juego de dieciseisavos de final.