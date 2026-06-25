Sudáfrica da una gran sorpresa, derrota a Corea y se mete segundo del grupo A

-

Sudáfrica brindó una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo al derrotar por la mínima a Corea del Sur (1-0) y meterse a la ronda de dieciseisavos de final como segundo del grupo A.

TE PUEDE INTERESAR: Brasil golea a Escocia y avanza como líder de su grupo

La primera mitad arrancó bastante animada con un cabezazo de Min-jae Kim que pegó en el palo, cuando el cronómetro a penas llevaba 2 minutos y, cuatro más tarde, Kang-in Lee probó con un remate que se fue a un lado del marco.

¡Las Bafana Bafana sorprenden al mundo y clasifican a dieciseisavos! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

El conjunto sudafricano respondió en ocasiones de Aubrey Modiba (13), Oswin Appollis (20) y Thapelo Maseko (39), aunque la más clara estuvo en los pies de Evidence Makgopa (30), quien la tuvo en soledad en el corazón del área, pero su remate, apurado por ser en un rebote, le quedó al arquero Seung-guy Lee fácil.

Para la segunda parte, la tendencia fue de un ida y vuelta constante, pero fueron los sudafricanos los que encontraron el primero del duelo. En el 63, Thapelo Maseko recibió un balón en el área y, con un remate de zurda, puso a soñar a los Bafana Bafana con su primera clasificación a la siguiente ronda.

A los coreanos les faltó muchísima claridad en el último tercio del campo y no consiguieron igualar, por lo que ahora tendrán que estar pendientes para saber si, con tres puntos, pueden alcanzar un boleto como uno de los mejores terceros.