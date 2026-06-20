“Suecia es peligroso”, dice Ronald Koeman antes de la segunda jornada

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Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, aseguró que su equipo está listo para enfrentar a Suecia en la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026, y que no le temen al adversario, aunque cuente con jugadores "magníficos".

La Oranje prácticamente se jugará la vida ante Suecia, líder del grupo F. "No estamos asustados. Obviamente son jugadores magníficos y tendremos que ver cómo gestionarlo. Hicieron un gran partido contra Túnez, vamos a prestarles atención", aclaró Koeman en conferencia de prensa.

Países Bajos registró 23 centros durante el duelo ante Japón, 8 fueron completados. (Foto: AFP)

El técnico reconoció que el rival que tiene enfrente "es un equipo peligroso", pero advirtió que él y sus jugadores pelearán por el resultado. "Es un partido importante para nosotros y todos están preparados", añadió.

Koeman no dio pistas sobre el cuadro inicial, aunque sí dejó claro que podría haber variantes con relación al primer duelo.

Koeman aseguró que Frenkie de Jong tiene una molestia. El jugador del Barcelona recorrió 10.3 kilómetros en el duelo ante Japón. (Foto: AFP)

"No sé si Memphis estará en el once inicial. Todos están listos. Es un jugador que siempre nos ha aportado valor añadido", apuntó.

Sobre Frenkie De Jong, el entrenador detalló que "tiene una molestia por debajo de la zona abdominal". Destacó su "inteligencia táctica", pero no aclaró si es opción o no para sumar minutos.