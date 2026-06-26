Suecia pone la pasión y Japón el ejemplo en los graderíos

Los partidos de United 2026 se viven todo el día en las sedes mundialistas. Este jueves nos tocó estar en Dallas para presenciar el empate 1-1 entre Suecia y Japón.
OTRAS NOTICIAS: Kilómetros que valen la pena y el récord mundialista de CR7
El duelo estaba programado a las 6:00 de la tarde en horario local, pero desde temprano vimos a cientos de aficionados caminando con la camisola amarilla de los europeos y la azul de los nipones.
Pura fiesta, pero celebrada de diferente manera, algo bonito que se disfruta en el día a día en la fiesta futbolera.
Los vikingos suecos se tomaron buena parte de las cervezas de la ciudad; entonces al estadio llegaron más entonados de la cuenta. La policía norteamericana que observa de cerca estuvo más atenta y acompañó el ingreso de la multitud al recinto.
Algo curioso y poco visto por acá: algunos se salieron del camino para orinar en los árboles o paredes, algo que a la seguridad no le gustó para nada, pero lo dejó pasar.
Mientras tanto, los demás iban a puros cánticos y gritos de "Vamos, Suecia", "Heja Sverige", a todo pulmón. Con el lente de Soy502 se portaron "buena onda" y nos preguntaron en inglés por qué no clasificamos al Mundial.
Era para sentarnos a tomar un café y contarles las razones, pero no había tiempo; al menos respondieron, pero ustedes están acá, y es verdad, nosotros seguimos documentando el emocionante Mundial.
Paz y tranquilidad
La parcialidad de enfrente, los japoneses, bastante distintos. Entraron en orden y muy temprano al estadio. Que lo hayan hecho con tranquilidad no quiere decir que no lo hicieron cantando y celebrando. Por estos días son famosos por "imitar" porras argentinas, algo que les gusta desde hace años.
Si hay que contar quiénes eran más dentro del inmenso y techado coloso de Dallas, la respuesta es: japoneses. Porque no solo de su país (unas 15 horas de vuelo) vinieron, también se sumaron seguidores de otras partes del mundo para alentar a una nación que les llama la atención.
¡Qué lindo el futbol! Que siga tendiendo puentes entre seguidores de todo el planeta y regalándonos historias bonitas para contar.
Qué bonita tradición
La afición japonesa se ha hecho la bonita fama de ayudar a levantar toda la basura que queda tirada en el suelo después de los partidos. Y es un montón. Con bolsas grandes pasan en todas las filas, colaborando con los trabajadores del estadio. Se ganan los aplausos de todos y contagian también a otros seguidores. Que nunca se pierda la tradición.