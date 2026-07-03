Suiza despacha a Argelia y ya espera rival en octavos de final

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Como los precisos relojes que se fabrican en su país, Suiza se presentó a la hora buena y se metió a los octavos de final de la Copa del Mundo, tras derrotar 2-0 a Argelia en el Estadio Vancouver, en Canadá.

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A pesar de haber arrancado el encuentro ligeramente metido en su área por los argelinos, fue la Nati la que consiguió mover el marcador primero.

Sobre el minuto 11, Johan Manzambi protagonizó una jugada individual por la parte izquierda, ganó fondo y, antes de que el balón se le escapara por la línea, asistió a la posición de Breel Embolo, quien no falló para el 1-0 de los europeos.

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Ricardo Rodríguez (minuto 25) y Denis Zakaria (37) estuvieron cerca de ampliar, mientras que los africanos solamente tuvieron un disparo de Fares Chaibi (43), que a penas molestó al arquero Gregor Kobel.

Ni bien había iniciado la segunda mitad, Dan Ndoye (46) aprovechó un mal rechazo de la defensa para ampliar la ventaja suiza, con un sólido remate que superó a Luca Zidane.

Ahora, el cuadro dirigido por Murat Yakin espera por su próximo rival en los octavos, que saldrá del ganador del Colombia-Ghana.