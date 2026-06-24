Suiza supera a Canadá, pero ambas avanzan a los dieciseisavos de final

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Suiza cerró la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con optimismo al derrotar 2-1 a Canadá en Vancouver y asegurar el liderato del grupo B.

Los norteamericanos, pese a la derrota, también avanzaron a la siguiente fase gracias a una mejor diferencia de goles que Bosnia.

La primera mitad fue intensa, pero escasa en futbol. Ambos equipos ya tenían prácticamente asegurada su clasificación y priorizaron el orden defensivo en un duelo marcado por el contacto físico y las faltas. La ocasión más clara fue para Breel Embolo, quien no logró aprovechar un mano a mano ante Maxime Crépeau.

Jonathan David disputando un balón con el central suizo, Manuel Akanji. (Foto: AFP)

El partido cambió apenas iniciado el complemento. Al minuto 46, Johan Manzambi ganó la espalda de la defensa y envió un centro que Embolo no alcanzó a conectar, pero sí Rubén Vargas, quien apareció solo en el segundo palo para abrir el marcador.

La ventaja aumentó al 57. Embolo recibió dentro del área, aguantó la pelota y habilitó la llegada de Manzambi, cuyo remate contó con la complicidad de Crépeau para convertirse en el 2-0.

A huge Swiss performance to take them top of Group B! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Con la ventaja, Suiza redujo el ritmo y Canadá reaccionó. El descuento llegó al 77, cuando Saliba realizó una brillante acción individual para asistir a Promise David, quien definió a puerta vacía.

Los dirigidos por Jesse Marsch buscaron el empate en el tramo final, pero les faltó precisión. Aun así, celebraron una clasificación histórica a la primera ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo, favorecidos por una diferencia de goles de +5 frente al -1 de Bosnia.