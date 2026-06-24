“Amo al Real Madrid”: Mourinho habla sobre su regreso al club merengue

-

José Mourinho regresó al Real Madrid trece años después de su salida y aseguró que vuelve por el cariño que siente hacia el club, al que considera el más grande del mundo por su historia y palmarés.

OTRAS NOTICIAS: Messi cumple 39 años en la cima Mundial

En una entrevista con Vanity Fair Portugal, el técnico luso afirmó que no guarda resentimiento hacia el Barcelona, pese a la intensa rivalidad que protagonizó durante su primera etapa en el banquillo merengue.

"No niego que amo al Real Madrid y por eso regreso. No tengo ningún resentimiento hacia el Barcelona. Disfruto enfrentándome a los mejores porque te obligan a ser mejor", señaló Mou.

Primeras palabras de Mourinho, en Vanity Fair, tras su regreso como técnico del Real Madrid pic.twitter.com/lVsUa8icRl — Diario AS (@diarioas) June 24, 2026

El entrenador recordó los clásicos disputados entre 2010 y 2013, marcados por la presencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a quienes calificó como los dos mejores jugadores del mundo en aquella época. Según "The Special One", aquellos duelos trascendían lo deportivo y captaban la atención mundial.

"Era una locura. El mundo se paralizaba para ver esos partidos. Hoy ya no se viven de la misma manera", comentó.

Mourinho destacó que la grandeza del club merengue no depende de una generación de futbolistas, sino de una historia construida sobre títulos y éxitos. "Lo que permanece son los trofeos y el legado futbolístico", afirmó.

Mourinho y Florentino tiene una relación especial desde hace varios años. (Foto: redes sociales)

Sobre el actual plantel, evitó hacer valoraciones anticipadas y aseguró que primero necesita conocer a sus jugadores. También se refirió a Kylian Mbappé, quien ha sido objeto de críticas en los últimos meses.

"Estoy aquí para ayudar, no para criticar. Mbappé es un jugador fenomenal y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor", concluyó.