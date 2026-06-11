La Súper Liga Claro definió a sus campeones nacionales

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La edición 2026 de la Súper Liga Claro llegó a su fin este fin de semana con la Gran Final Nacional, en la que cuatro equipos se coronaron campeones y aseguraron su participación en la fase internacional del torneo.

Tras varias jornadas de competencia en las canchas de la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, los equipos ganadores fueron Cremas Femenino en la categoría U-13 Femenil, Palmita FC en U-13 Masculino, CSD Municipal en U-17 Femenil y Academia Terranova en U-17 Masculino.

(Fotografía cortesía: Claro)

La competencia reunió a 52 equipos de distintas regiones del país, integrados por jugadores provenientes de escuelas, colonias, grupos de amigos e iglesias. Como parte de la organización del torneo, Claro puso a disposición las instalaciones deportivas, arbitraje y servicios de hidratación para los participantes.

Además de la actividad deportiva, la Súper Liga Claro busca promover el bienestar integral de los jóvenes a través del deporte, incluyendo aspectos relacionados con la salud mental.

“ Claro continúa apoyando el deporte a través de las nuevas generaciones de jugadores, quienes tienen sueños, aspiraciones y un profundo deseo de superación. ” Litza de Escobar , Relaciones Institucionales de Claro.

Uno de los casos destacados de esta edición fue el de Magia Huehueteca, equipo integrado por distintas asociaciones de Huehuetenango que alcanzó el segundo lugar en la categoría U-17 Masculino.

Con los resultados definidos, los campeones nacionales se preparan para la siguiente etapa del certamen. La fase internacional se disputará del 24 al 26 de julio en la ciudad de Guatemala y reunirá a representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

(Fotografía cortesía: Claro)

Durante esta instancia, los equipos buscarán medir su nivel frente a los campeones de los países participantes.

La organización también destacó que el torneo ha servido como una plataforma para el desarrollo de nuevos talentos. Algunos jugadores que han participado en ediciones anteriores han sido incorporados a clubes de Primera y Segunda División, equipos de Liga Nacional y procesos de Selecciones Nacionales.