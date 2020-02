Tremendo susto se llevó una reportera cuando en plena grabación una serpiente, que estaba sobre su cuello, atacó el micrófono que sostenía con su mano.

Ocurrió en Australia. Sarah Cawte transmitía en vivo para el Canal 9 local un reportaje acerca de las víboras. Pensó que se vería bien colocar al reptil alrededor de su cuello y el dueño de la misma accedió.

Cuando recién inició el reporte en directo, la reportera acercó su micrófono para hablar y en ese momento, la serpiente ataca el micrófono en tres ocasiones.

El video del "ataque" está siendo compartido por diversos medios de comunicación y programas de espectáculos.

La reportera en una entrevista posterior expresó "Ya no la quería conmigo". Sin embargo, miles aplauden su valentía pues no perdió el control y mantuvo la calma, pese a que no pudo ocultar su rostro de pavor ante el inesperado ataque de la serpiente.