Tchouaméni no entrena previo al duelo de Francia ante Irak

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El centrocampista Aurélien Tchouaméni no participó en el entrenamiento de la selección francesa este domingo en Filadelfia, a un día de su segundo partido en el Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026, contra Irak.

El jugador del Real Madrid "permaneció en el gimnasio para hacer bicicleta y someterse a los cuidados de un fisioterapeuta. Pero no hay motivo de preocupación", indicó la dirección de los vigentes subcampeones del mundo.

Les Bleus contabilizaron 11 remates a puerta en su primer juego del Mundial 2026, 8 de esos fueron dentro de los tres palos. (Foto: AFP)

Tchouaméni, en principio, será suplente ante los Leones de Mesopotamia, y su puesto sería ocupado por Manu Koné, según lo visto en la última sesión de Les Bleus.

Francia hizo 9 centros frente a Senegal, pero no completó ninguno. (Foto: AFP)

Tras vencer 3-1 a Senegal en su debut, Francia sellará su boleto a dieciseisavos del Mundial si derrota a Irak, que fue goleado 4-1 por Noruega.