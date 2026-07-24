Temblor sorprende a guatemaltecos la madrugada de este viernes

El movimiento telúrico fue sensible en las costas del Pacífico.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 03:32 horas de este viernes 24 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.2.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico.
El mismo ocurrió con una profundidad de 6.09 kilómetros, según el Insivumeh.