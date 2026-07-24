La inminente alza al transporte y otros productos y su impacto en los guatemaltecos

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El precio del diésel incrementó más del 58% entre enero y julio de este 2026, según los registros del Ministerio de Energía y Minas.

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El incremento sostenido en el precio de los combustibles ha colocado al transporte público en un escenario crítico y, según dirigentes de distintos sectores, el aumento de las tarifas es inminente si el Gobierno no adopta medidas inmediatas.

Saúl Umaña, presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug), informó que el sector ya solicitó a la Municipalidad de Guatemala autorizar una tarifa temporal para el servicio urbano.

Explicó que la petición a la comuna se hizo debido a que esa institución regula las unidades que operan en la capital.

"Solicitamos una tarifa temporal, que haya un aumento en la tarifa, porque ya no podemos seguir trabajando con el precio que estamos", declaró Umaña.

Añadió que esperan una decisión de la Junta Directiva de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra).

Gremiales del transporte urbano y extraurbano solicitan subsidios, compensaciones temporales y una mesa técnica para evitar trasladar los costos a los usuarios. (Foto: Archivo / Soy502)

Ausencia de medidas del Gobierno

Asimismo, sostuvo que trasladar el incremento a los pasajeros no es la opción deseada, pero afirmó que no existe otra salida ante la ausencia de medidas gubernamentales.

En el transporte extraurbano, la advertencia es más concreta ya que Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), señaló que analizan incrementar entre un 15% y 20% el precio del pasaje.

Vides explicó que darán un compás de espera para reunirse con autoridades de la Dirección General de Transportes, el Viceministerio de Transportes y la Secretaría Privada de la Presidencia.

Sin embargo, advirtió que, si no se alcanza una solución, el ajuste podría entrar en vigencia en dos semanas.

Gretexpa también pidió instalar una mesa técnica energética con participación de los ministerios de Energía y Minas y de Economía, además del sector transporte.

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La instancia tendría como objetivo monitorear semanalmente los precios, adoptar decisiones rápidas y trasladar al Congreso las medidas que requieran aprobación legislativa.

Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), coincidió en que los cambios en las tarifas serán inevitables en el corto plazo.

Aseguró que los saltos bruscos en el precio del combustible afectan directamente la capacidad de los operadores para mantener el servicio. Chin reconoció que un aumento golpeará la economía de los usuarios, pero sostuvo que debe garantizarse la continuidad del transporte para que la población pueda trasladarse a sus actividades.

"El servicio más caro, lamentablemente, es el que no se presta", afirmó el transportista.

El posible aumento de las tarifas se suma al encarecimiento de la canasta básica registrado durante el primer semestre de 2026. (Foto: Archivo / Soy502)

La Junta Directiva de la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (Cademet) también alertó sobre el deterioro financiero del sector. En una carta enviada al presidente Bernardo Arévalo, pidió implementar una compensación económica temporal para evitar que el incremento de los costos operativos sea trasladado directamente a los usuarios.

Cademet señaló que las empresas han absorbido parte del encarecimiento del diésel y de otros insumos, pero aseguró que su margen financiero se ha reducido y que esa situación ya no es sostenible.

La cámara considera que una compensación permitiría contener el precio del pasaje y proteger a los hogares que dependen del transporte público.

Gasolina subió Q12 en siete meses

Las advertencias se producen mientras los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM) muestran que los combustibles acumularon incrementos de entre 45% y 59% entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2026 en el área metropolitana.

La gasolina superior pasó de Q27.30 a Q39.56 por galón, un incremento de Q12.26, equivalente a 44.9% y la gasolina regular aumentó de Q26.30 a Q38.56, un alza de 46.6%.

Pero, el mayor aumento se registró en el diésel, que pasó de Q24.92 a Q39.54, una diferencia de Q14.62, equivalente a 58.7%.

El diésel es uno de los principales costos del transporte público, por lo que su encarecimiento eleva el gasto operativo y presiona otros insumos.

Entre el 28 de abril y el 5 de julio, el Gobierno aplicó un apoyo temporal de Q5 por galón para las gasolinas y Q8 para el diésel.

Durante ese período, los precios de referencia disminuyeron, pero tras finalizar el mecanismo retomaron una trayectoria ascendente y volvieron a acercarse a los máximos registrados en abril.

Copia de Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

Aumento de la Canasta Básica

Asimismo, la presión sobre los hogares no se limita al transporte ya que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Canasta Básica Alimentaria también aumentó durante el primer semestre de 2026, mientras los combustibles mostraban una escalada sostenida.

La Canasta Básica Alimentaria Urbana pasó de Q924.35 por persona en enero a Q943.14 en junio, un incremento de Q18.79, equivalente a 2.03%, mientras que, en el área rural, el costo aumentó de Q713.40 a Q727.14, una diferencia de Q13.74, equivalente a 1.93%.

La Canasta Ampliada Urbana, que incluye vivienda, transporte, educación, salud y otros servicios, aumentó de Q2,237.85 a Q2,283.35 por persona y la Canasta Ampliada Rural pasó de Q1,403.97 a Q1,431.01.

El aumento de los alimentos y de otros gastos esenciales ocurre simultáneamente con el encarecimiento de los combustibles, lo que amplía la presión sobre el presupuesto familiar.

Por lo tanto, un eventual incremento en el pasaje agregaría otro componente al deterioro del poder adquisitivo, especialmente para trabajadores y estudiantes.

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Gobierno analiza acciones

Ante este escenario, el Gobierno informó que este viernes 24 de julio dará a conocer las medidas que implementará para enfrentar el alza de los combustibles.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó que el presidente Bernardo Arévalo ofrecerá una conferencia de prensa a las 15:00 horas en el Palacio Nacional de la Cultura, pero no reveló detalles de las acciones que anunciará.

La Secretaría también precisó que no se ha enviado al Congreso una iniciativa para aprobar un nuevo subsidio y que todavía no existe una decisión oficial sobre un mecanismo de apoyo.

La información de la SCSP se dio luego de que el MEM informara que el Gobierno analizaba la posibilidad de otorgar un nuevo apoyo económico para reducir el impacto del aumento de los combustibles en la población.