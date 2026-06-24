“Tenemos un objetivo claro: ganar el grupo”, dice DT de Canadá

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Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, se reportó listo para enfrentar a Suiza y confía en una victoria de sus dirigidos para asegurar el primer lugar del Grupo B y el boleto a dieciseisavos de final.

Los hombres de la Hoja de Maple suman cuatro puntos y, debido a la diferencia de goles, un empate les alcanzará para consolidarse en la cima antes de la siguiente fase de eliminación directa.

"Quedarnos aquí, en Vancouver, es definitivamente nuestro principal objetivo", dijo Marsch.

Canadá hizo 33 tiros a puerta durante el juego contra Catar, 21 de ellos fueron dentro del área penal. (Foto: AFP)

El técnico reconoció que, desde que asumió el banquillo de Canadá, definió que el primer paso era ganar el grupo. "Hace dos años todo el mundo pensaba que estaba loco. En ese momento esa posibilidad parecía imposible, pero este es exactamente el lugar donde esperaba que estuviéramos", aseguró.

Aunque Canadá depende de sí misma para avanzar en la competencia, Marsch advirtió que saltarán a la cancha con hambre de ganar ante Suiza, por el gran respeto que le tienen al rival.

"Siento que la peor manera de conseguir un empate es jugar por el empate. Creo que hay que entrar al partido para ganar y, después, en las etapas finales del encuentro, puedes utilizar los cambios y las tácticas para gestionar lo que necesitas obtener del juego".

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El estratega compartió con la prensa que solicitó un mensaje "muy reflexivo" de Steve Nash, reconocida figura de la NBA, para motivar al equipo. "Habló (Steve) de la combinación entre tensión y libertad. La tensión tiene que ver con la disciplina, el enfoque y la concentración para seguir el plan, entender qué nos hace ser quienes somos y lo que representamos", explicó.

Para concluir, Marsch expresó que la libertad de la que habló Nash está vinculada a creer en ellos mismos, jugar con confianza y tener la convicción de darlo todo dentro de la cancha.