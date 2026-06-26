"Tenemos la posibilidad de ganar", dice Moriyasu sobre el duelo ante Brasil

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Tras igualar con Suecia 1-1 y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final donde enfrentarán a Brasil, Hajime Moriyasu, técnico de la selección de Japón, comentó que su objetivo "es pasar a la siguiente ronda".

El estratega nipón recordó el amistoso ante la Canarinha el pasado mes de octubre, cuando lograron imponerse con un apretado 3-2. "Por eso, ellos igual están más motivados", dijo en referencia a ese fogueo y el tinte de revancha que tiene.

Aunque reconoce que enfrentarán a la máxima ganadora en la historia de los mundiales y una de las candidatas al título, Moriyasu confía en avanzar a los octavos.

Hajime Moriyasu y sus dirigidos ya saben lo que es vencer a Brasil. Lo hicieron en un amistoso el pasado mes de octubre. (Foto: AFP)

"Va a ser una fantástica experiencia. Sabemos que tenemos la oportunidad de ganar. Nuestro objetivo es pasar de ronda", agregó.

El técnico japonés declaró que se enfrentarán a un equipo "muy potente" y con ideas de juego "muy claras". "Brasil es una potencia, pero también tenemos la posibilidad de ganar", remarcó otra vez.

Por último, dijo que el segundo puesto obtenido en el grupo F ha sido muy merecido y que está satisfecho por haber logrado la clasificación a dieciseisavos.