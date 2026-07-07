"Teníamos realmente mucha rabia", dice Tielemans por caso Balogun

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El capitán de Bélgica, Youri Tielemans, dijo que su equipo tenía "mucha rabia" en el partido de octavos de final del Mundial ante Estados Unidos, marcado por la presencia insólita del delantero estadounidense Folarin Balogun.

Los Diablos Rojos se impusieron 4-1 en Seattle, donde el goleador del Team USA fue titular luego de que la FIFA le permitió jugar pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

"No vamos a ocultarlo, tuvimos una reunión cuando nos enteramos de la noticia. Dijimos que teníamos que hablar en el campo. Eso es lo que hicimos hoy. Estoy muy orgulloso del equipo", dijo el mediocampista tras el duelo.

Tielemans jugó lo noventa minutos del duelo ante Estados Unidos. Aquí recibe una falta de Tillman, quien anotó el descuento para el anfitrión. (Foto: AFP)

"Teníamos realmente mucha rabia, muchas ganas de empezar bien, algo que nos había faltado desde el inicio del torneo. Sabíamos que si los poníamos bajo presión, iban a cometer errores", agregó.

Sobre la lesión de Amadou Onana, el capitán belga dijo: "Va a ser difícil sin él. Espero que se quede con nosotros. Es alguien que ocupa mucho espacio en el vestuario, con una mentalidad enorme, estamos todos con él".