Termómetros tipo pistola son seguros y "no matan neuronas"

Un mensaje que circula desde mediados de junio y que ha sido compartido miles de veces en redes sociales, asegura que los termómetros infrarrojos, utilizados frecuentemente en espacios públicos, durante los controles sanitarios para prevenir el contagio del COVID-19, pueden producir daños neurológicos y “matar neuronas”.

Pero la afirmación fue rechazada por los expertos consultados por AFP. Además, estos dispositivos son receptores, no emisores de energía.

El mensaje acerca del supuesto riesgo de los termómetros “pistolita” ha sido compartido más de 7 mil 500 veces en Facebook, Twitter y YouTube.

El mensaje sembró dudas en algunos usuarios, que se preguntan si seguir dejando que les tomen la temperatura con estos dispositivos.

El termómetro no daña las neuronas. (Foto: AFP)

Uno de los principales síntomas del Covid-19 es la fiebre. Por ello, en medio de la actual pandemia, supermercados, centros comerciales, aeropuertos, hospitales y otros recintos públicos controlan la temperatura corporal de las personas con termómetros con forma de pistola, sin que sea necesario el contacto directo. El mensaje viralizado en redes asegura que estos dispositivos implican un riesgo para la salud.

“Las personas que están en los supermercados y en las tiendas no dan información de lo que hace esa pistolita. No se siente, como cuando vas con el médico y te hacen rayos X, no se siente, pero se está almacenando”, comienza el mensaje.

El texto agrega: “Yo me pregunto, cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza. Hoy te matan 1,000 neuronas, mañana otras 1,000, pasado mañana otras 1,000 y eso a la larga trae un sinnúmero de alteraciones con tu sistema nervioso central que controla tus automatismos y nunca vas a saber que fue por esa lamparita”, dice el mensaje, emitido por alguien que se presenta como “Dr. José Mena”.

Además, recomienda pedir que el dispositivo no sea usado sobre la cabeza, sino en el brazo. “La temperatura se la puede medir hasta en el dedo gordo del pie, no tiene que ser en la cabeza”, afirma.

Una búsqueda en YouTube de la etiqueta “#EnLaCabezaNo”, que acompaña algunas de las publicaciones sobre los termómetros, permitió dar con otro video, de 2019, titulado “capacitación doctor JOSE MENA”, en el que habla un hombre que parece tener la misma voz.

Una nueva búsqueda de este nombre, esta vez en Google, permitió llegar a un video, también del año pasado, en el que se presenta como “José Mena Abud”.

Una búsqueda de ese nombre en el Registro Nacional de Profesionistas de México permitió confirmar que una persona con este nombre está registrada como cirujano dentista, desde 1977.

Receptores, no emisores

De acuerdo con el manual de usuario de un fabricante, los termómetros digitales con forma de pistola funcionan con un sensor infrarrojo que mide la temperatura corporal y no emiten energía. Es decir, contrario a lo que asegura el mensaje viral, no “radian”, sino que son receptores de señales externas.

Esta medición luego se transforma en una señal eléctrica que, finalmente, se refleja en la pantalla digital, indicando la temperatura de la persona. Este procedimiento suele durar unos pocos segundos. Algunos de ellos tienen una pequeña luz, que funciona de forma indicativa para saber en qué sector de la frente del usuario apuntar.

La FDA, agencia federal que regula los medicamentos en Estados Unidos, indica en su sitio web que el uso de este tipo de termómetros permite “reducir el riesgo de contaminación cruzada y minimizar la propagación de enfermedades”, añadiendo que son fáciles de utilizar, limpiar y desinfectar. Entre las instrucciones generales de uso, no mencionan el riesgo de daño neurológico ni de otro tipo.

“El sensor [del termómetro] lo que hace es solamente medir radiación electromagnética [emitida por el usuario], no produce”, explicó a AFP, Antonio Estay, académico de la Universidad de Chile en el Departamento de Tecnología Médica, tras ser consultado por otra desinformación viral que aseguraba que estos dispositivos provocaban daños oftalmológicos.

Por su parte, la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología también se pronunció acerca de esta otra desinformación, y, citando a la oftalmóloga, Vanessa López, detalló: “Los termómetros a los que estamos expuestos en las diferentes localidades funcionan como un sensor que lee las ondas infrarrojas que naturalmente emitimos todos los humanos”.

Sin impacto neurológico

“Hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación que demuestre que este tipo de dispositivos de recepción de infrarrojos genere daños ni neurológicos ni en ningún otro tejido del cuerpo humano”, aseguró a AFP Factual, Federico Preve, médico neurólogo y miembro del comité ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay.

Preve, quien se mostró sorprendido por el contenido del mensaje viral, agregó que estos termómetros “son dispositivos seguros y es lo que se recomienda utilizar en este contexto de pandemia, para evitar el contacto y reducir así el riesgo de contagio”.

