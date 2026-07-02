La Tierra estará a la distancia más lejana del Sol el próximo 6 de julio

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El afelio, que es cuando la Tierra se encuentra a la distancia más retirada del Sol, ocurrirá el próximo lunes.

En este mes se tendrán distintos eventos astronómicos, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), siendo uno de ellos el afelio, lo que significa que la Tierra alcanzará la distancia más lejana posible del Sol.

Esto sucederá el próximo lunes 6 de julio, cuando la distancia aproximada será de 152 millones 89 mil 939 kilómetros.

Sin embargo, esto no significa que el clima sea más frío, ya que las condiciones climáticas dependen de la inclinación del eje terrestre y no de la distancia del planeta con el Sol.

La Tierra estará aproximadamente a 152 millones 89 mil 939 kilómetros de distancia del Sol. (Foto ilustrativa: iStock)

Otros eventos astronómicos

Durante la madrugada del 11 de julio, la Luna se observará a un costado de Marte y en el atardecer del 17 de julio, la Luna se podrá ver junto a Venus.

El próximo 12 de julio iniciará la lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur y finalizará el 23 de agosto, pero el 30 y 31 de julio se tendrá el máximo de actividad, por lo que se podrán ver hasta 25 meteoros por hora.

Debido a la cercanía de la luna llena, la visibilidad podría dificultarse, así que se recomienda ubicarse en un lugar oscuro y observar hacia el este buscando la constelación de Acuario.