La boda guatemalteca en España que se hizo viral

La boda de una guatemalteca en España se hizo viral en TikTok debido a que la joven decidió usar su indumentaria maya para festejar este día tan especial.

El español Paulino G, quien se hizo famoso en TikTok por su contenido acerca de Guatemala, mostró el enlace de la guatemalteca, Irma con un paraguayo. Su unión dio de qué hablar en las redes sociales, pues amigos de la comunidad guatemalteca en el país europeo y personas cercanas a la pareja, de otras nacionalidades de Latinoamérica, decidieron usar la indumentaria del país como un homenaje.

Marina, originaria de Totonicapán invitó al generador de contenido al matrimonio de su amiga y paisana, antes contó su sentir acerca de España: "me encanta porque hay mucha libertad, mucha tranquilidad y mucha paz", dijo.

Marina y Paulino viajaron a Alcobendas, municipio ubicado a 15 km de la comunidad de Madrid para el evento. "Te traje a una boda guatemalteca donde una amiga se casó con un paraguayo, tenemos a amigos de otros países que también están portando nuestro traje", dijo emocionada.

Acerca de cómo se mudó a España la recién casada Irma contó: "Vine por un sueño, por salir adelante, me vine en 2010 por dos años y ahora tengo 12 años de estar en Madrid".

"Por un momento pensé en regresarme (a Guatemala) porque era muy difícil, ves que no es lo mismo estar en tu casa, con tu familia, tu país, tus raíces, la comida y luego, poco a poco, me fui acostumbrando,... me gusta mucho España y doy gracias a Dios..." explicó.

Irma comentó que lo que más extraña de Guatemala es su familia. "Si eres una persona trabajadora este país da mucho, dijo acerca del cambio drástico de vida".

Entre las invitadas a la gala había una argentina, que también lució los textiles nacionales: "Amo Guatemala, no conozco esta tierra, pero conozco su gente y me he enamorado, así que muy pronto junto a mi familia estaré visitando".

Una amiga hondureña también se unió a la festividad: "Soy de Honduras, también soy una catracha vestida de Guatemala para la ocasión", explicó. Otras guatemaltecas estaban en la celebración, una de Jalapa y una de Mazatenango, Suchitepequez.

El tiktoker Paulino cuenta en sus canales oficiales todo acerca de Guatemala, su curiosidad y amor por el país surgió al viajar a Guatemala por primera vez hace 10 años (2012), a partir de ello, presenta al país centroamericano a sus seguidores.

"Fui porque hubo un intercambio cultural con mi universidad y la Rafael Landívar y fue ahí donde conocí un grupo, sí sabía donde estaba Guatemala porque me interesaba mucho la geografía, pero no sabía mucho del país y no había ido nunca, hicimos buenas amigas y fue entonces que por esa gente me animé a conocer y ahí me enamoré de la tierra guatemalteca", contó.

Mira el video: