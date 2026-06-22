Tormenta eléctrica obliga a suspender temporalmente el Francia vs Irak

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El encuentro entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue suspendido al finalizar el primer tiempo debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó la ciudad de Filadelfia, sede del partido.

La organización activó los protocolos de seguridad tras detectarse actividad eléctrica en los alrededores del estadio, por lo que jugadores, cuerpos técnicos y aficionados fueron instruidos a resguardarse mientras se evaluaban las condiciones meteorológicas.

Al momento de la interrupción, la selección francesa se imponía 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé al minuto 14.

. Debido a la tormenta, el entretiempo de Francia vs Irak DURARÁ AL MENOS 30 MINUTOS. ⛈️ pic.twitter.com/qXo0OYKeNU — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 22, 2026

La decisión fue comunicada durante el descanso, cuando la lluvia se intensificó y los rayos comenzaron a registrarse cerca del recinto. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el clima y la reanudación del encuentro dependerá de que la tormenta se aleje de la zona.

De acuerdo con los protocolos utilizados en Estados Unidos, cuando se detecta un rayo dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros alrededor de un estadio, la actividad debe detenerse de inmediato.

A partir de entonces se inicia una cuenta regresiva de 30 minutos sin descargas eléctricas; si se registra un nuevo rayo, el conteo vuelve a comenzar.

Aficionados debieron buscar refugio debido a las lluvias. (Foto: AFP)

La FIFA no establece un límite máximo para este tipo de suspensiones, por lo que la duración de la pausa queda sujeta a la evolución de las condiciones climáticas. Se trata de la primera interrupción por causas meteorológicas registrada durante el Mundial 2026.