Torneo Clausura: continúan los despidos en Municipal

Municipal continúa con la serie de despidos en busca de reestructurar la plantilla de cara a la próxima temporada tras quedar eliminado del Torneo Clausura 2021 ante Iztapa.

El cuadro rojo anunció el lunes la salida de su director técnico Sebastián Bini, el auxiliar técnico Gustavo Reinoso, el portero Rafael García y el mediocampista Brandon de León.

A ellos se les suma este martes la salida de Gabriel Robinson y Edwin Rivas, según lo informó Municipal por medio de las redes sociales oficiales del club.

“Gabriel Robinson no renovará contrato con Municipal y no seguirá siendo parte de la escuadra mayor. Robinson llegó en marzo del presente año procedente de Las Vegas del fútbol estadounidense, pero no logró debutar. En tanto, Edwin Rivas quedará transferible, el defensa lateral llegó a la escuadra roja tras su paso por Xelajú MC en el Clausura 2021, disputó 559 minutos oficiales en 10 apariciones en Liga”, explica el comunicado rojo.

Los Rojos aún no anuncian la llegada de refuerzos para reforzarse de cara a la temporada 2021-2022.