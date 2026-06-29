Tras obtener la puntuación perfecta, Argentina tuvo “día libre”

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La selección de Argentina ganó, goleó y gustó durante la fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026, en la que finalizó con tres victorias y el primer lugar de la zona J. Lionel Scaloni premió a los jugadores con un día libre.

Luego del triunfo ante Jordania (1-3), el seleccionador argentino rompió la rutina y luego de la recuperación establecida en el cronograma, dio permiso a sus pupilos para pasar el día en el hotel y con las familias.

Julián Álvarez sumó 50 pases en la fase de grupos, con una precisión del 80 %. (Foto: AFP)

Medios locales afirman que la albiceleste tenía programada una sesión vespertina en el Compass Minerals Center, pero después de evaluar a los futbolistas, el cuerpo técnico junto al equipo médico determinó que lo mejor sería dar un día de descanso, anunciándolo en su sitio web.

Durante las últimas horas, la región central de Estados Unidos se ha visto afectada por altas temperaturas. Tras el descanso de domingo, la vigente campeona retomará el trabajo este lunes.

Rodrigo De Paul registró 104 pases durante la fase de grupos, con un 90 % de precisión. Además, sumó 2 centros. (Foto: AFP)

Según el mismo comunicado publicado por la AFA, la delegación entrenará el 1 de julio por la tarde y posteriormente viajará a Miami, en donde afrontará el partido de dieciseisavos de final contra Cabo Verde.

Lio Messi acumula 6 goles en 223 minutos disputados con Argentina en United 2026. (Foto: AFP)

Scaloni suma varias tareas pendientes para los próximos días: la recuperación de Cuti Romero en primer plano; además, decidir al lateral izquierdo y al centrodelantero que saltarán a la cancha en el siguiente duelo, que sin dudas ha despertado muchas expectativas por lo que pueda alcanzar la escuadra debutante frente a la Argentina de Lio Messi y compañía.

*Con información de Clarín y AFA.