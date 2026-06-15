Tras la polémica, autorizan el uso del español en conferencias del Mundial

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La FIFA se retractó ante la medida de no permitir el uso del idioma español en las conferencias de prensa del Mundial 2026.

Tras una ola de críticas por impedir que los jugadores respondieran en español a las preguntas de los periodistas, pese a que ambos compartían el mismo idioma, los organizadores finalmente dieron marcha atrás y autorizaron el uso del castellano en las conferencias de prensa.

La polémica

Hakimi, Vinivius y Frenkie de Jong fueron entrevistados en español, sin embargo los organizadores no dejaron que contestaran en el idioma, debido a que no es el oficial, según contaron.

En redes sociales se armó la controversia pues 8 países hablan español. Luego de que el caso se hiciera viral la FiFA fue más flexible y aceptó el idioma para ser hablado por los astros que son protagonistas del Mundial 2026.

Otro caso más, Achraf Hakimi.



Los jugadores quieren responder en español y no les dejan. https://t.co/IuDVNR25O1 pic.twitter.com/Iw58t8C0es — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 14, 2026

| MUNDIAL 2026: La FIFA interviene nuevamente para prohibir a Frenkie DeJong responder una pregunta en español durante el Mundial con sede en México.



El jugador quiso responder en español pero no se lo permitieron. pic.twitter.com/QiUcWLdPDh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2026