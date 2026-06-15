Tras la polémica, autorizan el uso del español en conferencias del Mundial

La FIFA se retractó ante la medida de no permitir el uso del idioma español en las conferencias de prensa del Mundial 2026.
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Tras una ola de críticas por impedir que los jugadores respondieran en español a las preguntas de los periodistas, pese a que ambos compartían el mismo idioma, los organizadores finalmente dieron marcha atrás y autorizaron el uso del castellano en las conferencias de prensa.
La polémica
Hakimi, Vinivius y Frenkie de Jong fueron entrevistados en español, sin embargo los organizadores no dejaron que contestaran en el idioma, debido a que no es el oficial, según contaron.
En redes sociales se armó la controversia pues 8 países hablan español. Luego de que el caso se hiciera viral la FiFA fue más flexible y aceptó el idioma para ser hablado por los astros que son protagonistas del Mundial 2026.