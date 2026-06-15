Mundial 2026
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Tras la polémica, autorizan el uso del español en conferencias del Mundial

  • Por Selene Mejía
15 de junio de 2026, 16:47
La polémica se había iniciado en las conferencias de Vinicius y Hakimi en Estados Unidos, (Foto: AFP)

La polémica se había iniciado en las conferencias de Vinicius y Hakimi en Estados Unidos, (Foto: AFP)

La FIFA se retractó ante la medida de no permitir el uso del idioma español en las conferencias de prensa del Mundial 2026. 

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Tras una ola de críticas por impedir que los jugadores respondieran en español a las preguntas de los periodistas, pese a que ambos compartían el mismo idioma, los organizadores finalmente dieron marcha atrás y autorizaron el uso del castellano en las conferencias de prensa.

La polémica

Hakimi, Vinivius y Frenkie de Jong fueron entrevistados en español, sin embargo los organizadores no dejaron que contestaran en el idioma, debido a que no es el oficial, según contaron. 

En redes sociales se armó la controversia pues 8 países hablan español. Luego de que el caso se hiciera viral la FiFA fue más flexible y aceptó el idioma para ser hablado por los astros que son protagonistas del Mundial 2026.

 

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