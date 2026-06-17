Vimos de cerca la magistral actuación de Messi en Kansas

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Increíble, magistral, único, formidable, extraordinario..., cualquier adjetivo que usemos le quedará pequeño a Lionel Messi, quien volvió a brillar en el partido que lo eleva más a la gloria de este deporte.

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La "Pulga" está disputando su sexto Mundial y, además, empató ni más ni menos que al alemán Miroslav Klose como los máximos goleadores de esta competición en todos los tiempos (16 cada uno) con su triplete.

Privilegio poder estar en el mismo lugar y a la misma hora. Con libreta en mano, a la vieja escuela, y con la computadora cerca, le hicimos seguimiento a uno de los mejores jugadores de la historia, que a los casi 39 años, parece más vigente que nunca.

Desde aquí vimos el partido. Una gran sala de prensa de lujo, aunque el vidrio no nos permitía escuchar a todo dar el ambiente de los graderíos. (Foto: Pedro Mijangos)

Minuto a minuto

Pasaron 115 segundos para que Messi tocara el balón por primera vez en el partido y recibiera la ovación de casi 76 mil personas que pagaron su boleto. Hasta los rivales lo reconocieron.

Él a lo suyo, corre lo necesario y da la apariencia que siempre tiene el radar puesto, porque sabe, intuye y acelera cuando tiene que hacerlo. No se expone.

Antes del minuto 10 hizo un gol, pero por fuera de juego se lo anularon. Volteó a ver al juez de línea y solo sonrió. Siete después tuvo su revancha, recibió un pase, controló, condujo unos metros y de media distancia remató para vencer al portero rival. El estadio se cayó, aplausos y más aplausos para el 10.

Zurdazo letal del 10 argentino para convertir el 3-0. (Foto: Rudy Martínez)

A partir de ahí, todo le salió a la Albiceleste y Lionel hasta ayudó en la defensa; tan así, que pegó una fuerte patada al 35 y pudo recibir la amarilla, pero no.

En el 2-0, al 60, otra vez, activó su radar para saber exactamente dónde aparecer y definir con la portería a merced luego del meta argelino.

Al 76, la guinda al pastel, con otro precioso remate de zurda que se alojó al fondo de la valla africana. Unos minutos después, salió de cambio y su caminata a la banca recibió el amor de los espectadores. Gigante, enorme, monumental.