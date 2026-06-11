Tres guatemaltecos suben al podio en los 500 kms. de Panamá

Guatemala estuvo bien representada en los 500 kms. de Panamá, segunda fecha del GT Challenge de Las Américas. En esta ocasión, Juan Diego Hernández, Carlos Hernández, y Mauricio Roque, subieron al podio en las divisiones GTS, y Máster.
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El campeón del 2024, Juan Diego Hernández, hizo gala de su habilidad al mando del Mercedes Benz AMG Evo2, ya que, realizó una buena clasificación, y al final de la competición se ubicó en el segundo puesto de la división Absoluta y GTS Turbo.
Si Juan Diego brilló en dos de las divisiones más rápidas, lo mismo hizo su padre, Carlos Hernández (Lamborghini Huracán), reconocido piloto, campeón centroamericano en varias ocasiones, quien en la fecha conquistó la victoria en la categoría Master.
A Carlos lo acompañó en el podio, otro guatemalteco, Mauricio Roque (Porsche), quien se ubicó en la tercera plaza. Roque también brilló en la categoría GTS Light, donde haciendo dupla con el canadiense, Dean Paquette, también fue tercero.
La vuelta más rápida del evento la logró el costarricense, Dany Formal (Lamborghini), quien fue el ganador absoluto del evento realizado en el Nuevo Autódromo de Panamá.
Ahora, el GT Challenge viajará hacía Guyana, donde el 12 de julio próximo, se correrá en el autódromo South Dakota, la tercera fecha del serial.