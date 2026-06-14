Trump afirma que el acuerdo con Irán se firmará el domingo y Ormuz quedará abierto

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El pacto busca poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que este domingo podría concretarse un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio y afirmó que el estrecho de Ormuz quedaría abierto al tránsito internacional. Sin embargo, las autoridades iraníes no han confirmado se realice en esta fecha.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán firmarían un acuerdo de paz este domingo. (Foto: Archivo/Soy502)

El posible acuerdo llega después de varias semanas de negociaciones entre Washington y Teherán, tras la guerra iniciada el 28 de febrero a raíz de una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica. En los últimos días, ambas partes han señalado avances en las conversaciones, aunque aún existen puntos pendientes.

El primer anuncio sobre la cercanía de un pacto fue realizado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, país que ha servido como mediador en el proceso. Según indicó, las partes estarían cerca de cerrar un acuerdo de paz y se prepararían para formalizarlo de manera electrónica.

El estrecho de Ormuz podría reabrirse al tránsito internacional tras el acuerdo. (Foto: Archivo/Soy502)

Por su parte, Trump reiteró que la firma estaba prevista para el domingo y señaló que el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas, quedaría habilitado para todos los países.

Otro de los temas en las negociaciones es el futuro del uranio enriquecido de Irán; mientras Estados Unidos sostiene que debe tener acceso al material y controlar su eliminación, hasta el momento las condiciones exactas del acuerdo aún no presentan mayor consenso entre las versiones por Washington y los medios iraníes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó que un acuerdo podría alcanzarse en los próximos días, sin embargo, no confirmó la fecha mencionada por Estados Unidos.

Además, el canciller iraní, Abás Araqchi, señaló que hasta que no exista un acuerdo completo no se puede asegurar que las partes hayan alcanzado un entendimiento definitivo.

De acuerdo con las autoridades iraníes, el pacto también incluiría el levantamiento de restricciones estadounidenses sobre los puertos del país y una nueva forma de administrar el estrecho de Ormuz.

Polvo nuclear

El 12 de junio, la agencia de noticias iraní Mehr publicó lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos, en el que se cumplían una serie de condiciones iraníes como el derecho al enriquecimiento de uranio y la liberación de 24,000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Trump afirmó no obstante que los iraníes "ya no quieren armas nucleares".

"En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y obtendremos el polvo nuclear, enterrado profundamente" en las montañas "y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos", dijo.

El canciller iraní abogó el viernes por diluir en Irán las reservas de uranio enriquecido al 60%.

Diluirlo a un nivel inferior al 5%, muy lejos del 90% necesario para fabricar una bomba atómica, alejaría la amenaza de un programa nuclear con fines militares.

Estados Unidos e Israel acusan a Teherán de querer dotarse de armas atómicas. La república islámica lo niega.

Al margen de las negociaciones, el Mando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció de madrugada el derribo de "varios drones" lanzados por Irán contra "buques comerciales" en Ormuz.

*Con información de AFP