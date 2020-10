El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hospitalizado por Covid-19, anunció el lunes que será dado de alta a las 18:30 horas, y pidió a sus conciudadanos no tenerle miedo al nuevo coronavirus.

"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", tuiteó Trump, hospitalizado el viernes horas después de anunciar su contagio.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Mientras tanto, el médico del mandatario, Sean Conley, emitirá un nuevo parte médico sobre la salud de Trump horas antes de que este abandone el hospital.

El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, destacó en la mañana que la salud del mandatario sigue mejorando y que "durante la jornada" se tomará una decisión sobre si es dado de alta.