Trump aplaude el Mundial 2026, “el más grande de la historia”

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró este viernes que el Mundial 2026 esté "rompiendo récords" y propuso que el país norteamericano repita como anfitrión.

"Sugiero, porque ha sido tan exitoso. Lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente", expresó.

Donald Trump reconoció que no conoce las reglas del futbol ni cómo funcionan las tarjetas rojas. (Foto: AFP)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acompañó al mandatario en una conferencia de prensa. Elogió a Trump y aseguró que la misión del ente rector del balompié es llevar alegría a todo el mundo, a través del deporte.

"Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y Estados Unidos la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría", bromeó Trump, con Infantino riendo al lado.

El Mundial ha generado más de 6,5 millones de asistentes en las diferentes ciudades, convirtiéndose en la Copa del Mundo con la mayor asistencia de la historia.

Federaciones de UEFA quieren impulsar a un candidato que compita contra Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA. (Foto: AFP)

Trump aprovechó el momento para felicitar a Infantino por la organización del torneo, incluyendo la polémica por la tarjeta roja a Folarin Balogun al que se le eliminó la suspensión tras una llamada del mandatario al jefe de la FIFA.

"Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación. ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia: ganaron el partido", relató.

FairSquare denunció ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional a Gianni Infantino por presuntamente violar el principio de neutralidad política debido a su relación con Donald Trump y por su presunta participación en el caso Balogun. (Foto: AFP)

El presidente estadounidense estará presente en la final del domingo entre Argentina y España, y aunque no reveló a qué equipo apoya, envió buena suerte y deseó "que gane el mejor".

*Con información de agencias.