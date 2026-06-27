Tuchel: “Es un partido complejo, tenemos que romper el hielo”

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, compareció ante la prensa previo al partido contra Panamá, selección que, a pesar de estar ya eliminada de la Copa Mundial FIFA 2026, querrá cerrar su participación con la frente en alto.

Tuchel fue consultado sobre el estado físico de Reece James, quien presentó un problema en el tendón de la corva. "Está en rehabilitación acelerada, pero vamos partido a partido... creemos que estará disponible para el torneo", aseguró.

Inglaterra sumó 91 recepciones de pases entre líneas media-defensa durante el partido contra Ghana. (Foto: AFP)

El seleccionador alemán dijo estar satisfecho con el equipo por "las características de los jugadores y las fortalezas que nos dan".

Sobre el próximo partido, con el que cerrarán la fase de grupos, Tuchel advirtió que será un duelo difícil. "Tienen una identidad clara... demostraron ser muy fuertes", puntualizó.

El entrenador de los Tres Leones expresó que esperan un contrincante que defienda en bloque, sin presiones. "Tenemos que intentar romper el hielo y acelerar el juego en los momentos adecuados", dijo.

En el juego entre los Tres Leones y los africanos, cada equipo finalizó con una tarjeta amarilla. (Foto: AFP)

Al hablar sobre el juego contra Ghana y lo que se debe corregir para la siguiente jornada, Tuchel aseguró que necesitan "otra actuación de gran nivel". "Queremos ganar el partido, queremos ganar el grupo", insistió.

Respecto a los traspasos y las últimas noticias relacionadas al fichaje de Elliot Anderson por el Manchester City, entre sonrisas dijo que facilitarán lo necesario después del partido contra Panamá, no antes. "Necesitamos que Elliot esté en la mentalidad adecuada; los traspasos se están produciendo en el futbol mundial", explicó.

Los ingleses sumaron 26 lanzamientos de falta, ante 16 de Ghana. (Foto: AFP)

En la conferencia de prensa también se habló sobre el formato del torneo, pero Thomas Tuchel dijo sin incomodidad: "Es lo que hay". Aseguró que "es un gran escenario para los equipos nuevos en la Copa Mundial... los países menos favorecidos pueden aprovechar esta oportunidad", mientras selecciones como Inglaterra se adaptan y resuelven según las nuevas reglas.

Recientemente también se viralizó la polémica sobre ser un entrenador alemán dirigiendo a un combinado extranjero. Sin embargo, Tuchel entre risas dijo que "la mayor desventaja es que no tengo pasaporte inglés", al tiempo que aseguró que le encanta ser el seleccionador de Inglaterra.

"Siento un profundo cariño por el país y por las personas que viven en él. Quería trabajar ahí, era un sueño. Trabajar con este tipo de jugadores es una oportunidad increíble y estoy muy agradecido por ello", selló.

En la escuadra de Thomas Tuchel, el futbolista Jude Bellinhgam acumuló 51 sprints o arrancadas. (Foto: AFP)

El estratega no dio pistas sobre el once inicial. Aclaró que el equipo está consciente de la tarjeta de Declan Rice, pero afirmó que "él tiene la experiencia para gestionar esto dentro del campo".

Finalizó su participación señalando que "todos los jugadores pueden empezar, todos son titulares habituales con sus clubes. Lo difícil para nosotros es que no podemos meter a todos en todos los partidos, todo lo hacen al más alto nivel".

Junto al técnico estuvo presente Marc Guéhi, quien afirmó que, "siempre y cuando al equipo le vaya bien", él respeta la decisión del entrenador si lo alinea o no. "Me alegra que me dieran la oportunidad para el último partido de ayudar al equipo y asumo cualquier rol que me den", puntualizó.

Marc Guéhi acumula 111 minutos en la vigente Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

El jugador afirmó que lo más importante es centrarse en el propio equipo. "Su objetivo es el mismo: enorgullecer a su país. Para nosotros es mejorar lo del último partido", aclaró respecto al rival en turno.

"Diría que es un sueño hecho realidad porque, para ser sincero, nunca esperé estar en esta posición, que implica mucha responsabilidad no solo con mi familia, sino con aquellos en todo el mundo que tienen este sueño. Es importante que sepan que es más que posible", concluyó.