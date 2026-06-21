Tuchel y su fuerte reto a Djed Spence: máxima exigencia en Inglaterra

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El campamento de la selección de Inglaterra en Kansas City vive días de máxima exigencia bajo la estricta mirada de Thomas Tuchel y su objetivo en la Copa Mundial FIFA 2026.

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Tras vencer a Croacia en el debut, el cuerpo técnico busca erradicar las dudas del primer tiempo y preparar el choque ante Ghana con la intensidad física y velocidad propias de la Premier League.

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Durante una sesión abierta de entrenamiento, un reporte exclusivo del diario británico The Sun reveló la obsesión táctica del DT. Thomas Tuchel, quien detuvo un ejercicio de pases a dos toques para recriminar enérgicamente a Djed Spence.

¿Cuándo y a qué hora juega la selección de Inglaterra?

"¡Abre los espacios! ¡Ya han pasado cinco minutos, Djed. Vamos, despierta!", le gritó al lateral del Tottenham, quien entrena con una máscara protectora en el rostro. El estratega exige dominar el balón con el pie correcto para acelerar las transiciones.

Djed Spence está disputando su primer Mundial. (Foto: AFP)

Sin embargo, el clima cambia fuera del césped. Al terminar la fuerte jornada impuesta por Tuchel y su asistente Anthony Barry, los futbolistas se relajan en el hotel de concentración. Para liberar tensiones, el plantel disfruta jugando al baloncesto, backgammon y compartiendo partidas de cartas del juego 'Wolf', intentando descubrir entre risas quiénes son los mejores mentirosos del grupo.