Tuchel sueña con el anhelado segundo título para Inglaterra

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que su equipo no es uno de los "favoritos" para ganar el Mundial 2026. Pero se mostró dispuesto a soñar para obtener el segundo título del país, 60 años después de que alzara el primero.

"No somos grandes favoritos. No podemos serlo porque llevamos demasiados años sin ganarlo. Hay ganadores probados en el torneo, con más éxito en las últimas ediciones. Esos son los favoritos, y nosotros competimos por el trofeo", declaró este martes el entrenador alemán en conferencia de prensa en Florida.

Inglaterra vive entre la carga y la ilusión desde su primer título en 1966.

"Soñamos a lo grande y sabemos lo que se necesita para lograrlo", añadió. "Nos vemos como competidores, como aspirantes. Queremos llegar hasta el final".

Tuchel dio unas claves de lo que se necesita para ganar una competición como esta: "Hay mucho trabajo por hacer. Hay que tener mucho respeto por los rivales, por el entorno y no subestimar el nivel de suerte necesario con las lesiones, las decisiones, el control".

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El mensaje del seleccionador inglés a los suyos tras el triunfo ante Nueva Zelanda.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/g7eBqYVsta — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 8, 2026

Inglaterra venció a Nueva Zelanda el sábado en Tampa por 1-0, en el primero de sus dos amistosos previo al debut. El delantero Harry Kane, máximo goleador histórico de la selección, fue quien decidió el encuentro.

Antes de encarar el segundo fogueo, contra Costa Rica en Orlando, Tuchel celebró el hecho de tener a todos sus jugadores sanos y confió en que den un salto a nivel físico, de intensidad y de juego respecto al duelo anterior, en el que fueron duramente criticados.

Harry Kane anotó contra Nueva Zelanda, el sábado pasado, su gol número 67 de la temporada, sumando club y selección.

"Tenemos buenas capacidades físicas en el equipo y queremos maximizarlas, pero también usar nuestra comprensión de las condiciones y la experiencia que hemos tenido en distintas competiciones", declaró Marc Guéhi, central del Manchester City, poco antes de Tuchel.

Inglaterra debutará en el Grupo L del Mundial, el miércoles 17 de junio, contra Croacia en Dallas. Luego se enfrentará a Ghana en Boston, el 23 de junio, y a Panamá en East Rutherford, cerca de Nueva York, el 27.

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El sábado, los ingleses viajarán a Kansas City, donde se concentrará durante la fase de grupos.