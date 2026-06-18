Turquía y Paraguay ponen en juego su destino en United 2026

-

Turquía y Paraguay se miden este viernes a las 9:00 p. m. con la necesidad de dejar atrás las derrotas de sus estrenos en United, en un partido crucial para el destino de dos selecciones llamadas a dar la sorpresa en la Copa Mundial FIFA 2026.

LEE TAMBIÉN: Este fue el once ideal de la primera vuelta del Mundial 2026

El juego también es clave para las aspiraciones de Arda Güler y Julio César Enciso, dos de las grandes promesas de este torneo.

La joven estrella del Real Madrid completó 68 pases y remató 3 veces a puerta ante Australia. Fue de los mejores de su equipo, aunque su esfuerzo no sirvió de mucho. (Foto: Getty Images)

Los europeos perdieron 2-0 en su debut ante Australia, mientras que Paraguay fue goleado 4-1 por el anfitrión Estados Unidos en la apertura del Grupo D.

Ello reduce el margen de error de ambas escuadras para este enfrentamiento, que tendrá lugar en el estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California, y que pondría al ganador con grandes chances de estar en dieciseisavos.

Julio Enciso asistió para el único tanto paraguayo ante Estados Unidos. (Selección Paraguaya de Futbol)

Un nuevo tropiezo podría ser fatal, aunque la ventana de la clasificación como uno de los ocho mejores terceros de las doce llaves permanecería abierta tras la ampliación de la Copa del Mundo a 48 selecciones.

La historia entre ambos no permite ver a un claro favorito. Solo se han enfrentado una vez, en 1995, y el partido terminó con las argollas colgadas.

Tanto el turco Güler, de 21 años, como el paraguayo Enciso, de 22, fueron titulares en su debut mundialista, un hito personal opacado por los malos resultados de sus equipos.