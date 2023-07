La última fotografía con vida de los pasajeros del submarino Titán

-

El submarino Titán fue el escenario de una tragedia que dejó a 5 víctimas, entre estos Shahzada y Suleman Dawood.

EN CONTEXTO: Así fueron los últimos instantes de los pasajeros del submarino Titán

El submarino Titán desapareció dos horas luego de sumergirse en camino a los restos del barco Titanic. Muchos fueron los que se interesaron por el tema. Sin embargo, la larga búsqueda terminó con un trágico final.

La nave había implosionado, sellando el destino de todos los pasajeros. Entre estos se encontraba el empresario paquistaní Shahzada y su hijo de 19 años, Suleman Dawood.

Durante los siguientes días se compartieron detalles de los últimos momentos de padre e hijo. La tía de Suleman dijo en una entrevista que él no quería subirse a la nave, pero lo terminó haciendo para acompañar a su padre, que era fanático del Titanic.

Heartbreaking video of Suleman Dawood solving a Rubik's Cube in 20 seconds. Suleman had taken a Rubik's Cube to the ill fated #Titan submersible where he planned to solve it inside to make a world record. Such a bright young man lost. Who is responsible?#TitanSub #Titanic pic.twitter.com/5NJIPkb8rK — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 26, 2023

En una entrevista más reciente, esposa de Shahzada dijo que originalmente ella tenía que acompañar a su esposo, pero le cedió el lugar a su hijo para que él cumpliera un sueño.

Recientemente, una fotografía tomada por Christine Dawood fue compartida y recogida por Telediario. En esta fotografía padre e hijo están abrazados en una cama. Esta es la última imagen de ambos.

Fotografía tomada por Christine Dawood. (Foto: Mansoor Ahmed Qureshi)

En menos de un día, la nave implosionó, sin ninguna posibilidad de supervivencia para los Dawood.