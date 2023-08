El último mensaje que compartió reina de belleza fallecida

-

La reina de belleza de Quiché, que fue encontrada fallecida, compartió mensajes dos días antes de su deceso.

La muerte de la reina de belleza de Quiché, María Nohemí Gómez, conmocionó a los guatemaltecos tras conocerse que la joven padecía depresión y sufría acoso en redes sociales. Una versión preliminar señala que la Gómez se habría quitado la vida.

El fallecimiento de Nohemí fue confirmado el miércoles 30 de agosto. Sin embargo, dos días antes del suceso, la reina de belleza compartió su última publicación en Facebook, donde se lee este mensaje:

"Aquí todos somos hipócritas, incluyéndome a mí; porque sé quienes hablan mal de mí y aún así le sigo hablando normal", el texto fue una republicación de otra cuenta.

Mira aquí la publicación:

(Foto: captura de pantalla)

Cabe destacar que en su historial de publicaciones, Nohemí compartía constantemente imágenes con frases muy fuertes. En un segundo mensaje resaltó el mensaje: "Algún día ENTENDERÁS por qué Dios permitió que pasaras POR TANTO".

(Foto: captura de pantalla)

Reacciones en redes sociales

Nohemí era originaria de la aldea conocida como San Felipe Chenta Cotzal, Quiché, y su muerte generó incertidumbre e indignación entre los usuarios de redes sociales. Las personas le desearon el descanso eterno, y otros internautas dedicaron mensajes de reflexión.

"No tenemos ningún derecho, ¡NINGUNO! Para opinar sobre el cuerpo, vestuario, condición económica, trabajo o profesión de alguien; siempre he dicho, ocúpese de su vida y ya (...)", "Qué triste, por eso debemos de pensar antes de comentar porque no sabemos el daño psicológico que podemos estar ocasionando", "Realmente es increíble como hay palabras que pueden destruirnos emocionalmente", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.

La organización "Miss Mundo Ibérico Departamento de Guatemala" publicó una esquela en honor a la joven reina de belleza, y resaltó un mensaje de conciencia sobre el bullying (acoso) cibernético.

"Cada vez que subes algo a Internet, tienes dos opciones: Puedes que añada felicidad al mundo o puedes hacer que le reste felicidad. Hoy lamentamos la pérdida de María Nohemí Gómez, señorita San Juan Corzal, Quiché", escribió dicha organización en sus redes sociales.

(Foto: captura de pantalla)

Se sabe que la actual reina de la Feria de San Juan Cotzal, Quiché, sufría de problemas de depresión. Sin embargo, autoridades no han proporcionado información oficial sobre la causa de muerte de Nohemí.