Últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026

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En el segundo día del Mundial Norteamérica 2026, estos son los últimos acontecimientos que han acaparado las lentes.

Llamada de Trump a Pocchettino

Unas horas antes del debut de Estados Unidos, coanfitrión del Mundial junto a México y Canadá, el presidente Donald Trump llamó al seleccionador Mauricio Pocchettino para desear suerte a la selección en su partido contra Paraguay.

En un video compartido en las redes sociales, se ve al técnico argentino con un teléfono en modo altavoz frente a los jugadores.

Las tres reglas de Pochettino en el vestidor: No traicionas mi confianza, no rompes las reglas, no se faltan el respeto". (Foto: AFP)

"Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico (...) y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final (...) Solo quiero desearles mucha suerte", dijo Trump en esa llamada.

Partey no entra a Canadá ni Rajoub a Estados Unidos

El jugador ghanés Thomas Partey no podrá disputar el primer partido de su selección en el Mundial, el 17 de junio contra Panamá, luego de que las autoridades migratorias canadienses rechazaran su ingreso al país.

Partey será juzgado el próximo año por un tribunal británico por siete cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal.

El juicio de Thomas Partey estaba previsto para noviembre de 2026, pero se pospuso hasta el 2027. (Foto: AFP)

Se espera que el centrocampista del Villarreal pueda disputar los otros dos encuentros del Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en territorio estadounidense.

Por su lado, el presidente de la Federación Palestina de Futbol, Jibril Rajoub, tampoco podrá asistir a actos del torneo en Estados Unidos y Canadá, luego de que ambos países le negaron el visado, denunció a la AFP por teléfono desde México, donde asistió al partido inaugural.

Jibril Rajoub se suma a varias personas acreditadas para asistir al Mundial, a quienes se les ha denegado la visa o el ingreso a Estados Unidos y Canadá. (Foto: AFP)

Broma sin gracia

El presidente de la FIFA, el italo-suizo Gianni Infantino, se refirió a la ausencia en el torneo de Italia, tetracampeona del mundo que no clasificó por tercera edición consecutiva, diciendo que "tal vez clasifique" si el Mundial se amplía de 48 a 64 equipos como propone la Conmebol.

Esa declaración, realizada durante una entrevista a un canal brasileño, no sentó bien en Italia. Su ministro de Deportes, Andrea Abodi, se mostró "perplejo" y aseguró que quiere escuchar "directamente de su boca" lo dicho por Infantino para saber qué quiso decir.

Infantino provocó la furia de muchos seguidores italianos con sus palabras. (Foto: AFP)

Calle teñida de "Orange"

Un habitante de La Haya, en Países Bajos, decoró la calle en la que vive con elementos naranja, color de la selección de dicha nación, y fotografías de los jugadores convocados al Mundial por el seleccionador Ronald Koeman.

Esa decoración se ha hecho viral y atrae a visitantes de todo el país.

En su última participación mundialista, la selección de Países Bajos fue eliminada en cuartos de final. (Foto: Infobae)

Ahora falta que la Orange, tres veces finalista del Mundial (1974, 1978 y 2010), pero que aún no alza su primer título, gane la copa el 19 de julio en Nueva Jersey para que la fiesta sea completa.

Una medalla de Pelé a subasta

La medalla que se entregó al mítico Pelé cuando ganó con Brasil el Mundial de Suecia 1958, salió a subasta en Inglaterra y se espera que pueda llegar a venderse por unas 500.000 libras esterlinas (poco más de 5 millones de quetzales).

En la final de 1958, Pelé tenía 17 años y se acreditó un doblete en la victoria 5-2 contra la anfitriona, Suecia. (Foto: Columna Digital)

Esa medalla de "O Rei" cuando era adolescente, forma parte de un catálogo de 450 objetos relacionados con el Mundial y puestos a la venta por los especialistas de recuerdos deportivos BUDDS, que aspiran a reunir en total unos dos millones de libras, es decir, unos 20 millones de quetzales.

Una camiseta que llevó Pelé en esa final de Suecia 1958 está estimada en más de seis millones de dólares (casi 46 millones de quetzales), en otra subasta que tendrá lugar en la sede de Sotheby's en Nueva York, que se llevará a cabo entre el 29 de junio y el 16 de julio, tres días antes de la final.

Los Lusos, comandados por Cristiano Ronaldo, viajaron este viernes a Miami para iniciar su participación en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Ronaldo pone rumbo al Mundial

La selección portuguesa guiada por el astro Cristiano Ronaldo viajó este viernes desde Lisboa hacia el Mundial 2026, donde debutará el 17 de junio contra RD Congo en el Grupo K, en el que también está Colombia.

Ronaldo, que disputa en Norteamérica su sexto Mundial, dijo sentirse "muy positivo" y elogio a una "muy buena generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses".