La Copa Mundial de 2026 cambiará para siempre la historia del futbol

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La Copa Mundial de la FIFA de 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo más importante del futbol.

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La edición 23 de la competencia llegará con un formato renovado, una cifra récord de participantes y una organización sin precedentes, ya que será la primera vez que tres países compartan la sede de una Copa del Mundo.

Estados Unidos, México y Canadá albergarán el certamen, que reunirá a 48 selecciones nacionales y se convertirá en el Mundial más grande desde la creación del torneo en 1930.

La organización conjunta permitirá distribuir los encuentros en múltiples ciudades de Norteamérica y ofrecer una experiencia sin precedentes tanto para los aficionados como para los equipos participantes.

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Esta ampliación de participantes permitirá que más países tengan la oportunidad de competir en la máxima cita futbolística, incrementando además el número de partidos y la duración del campeonato.



El nuevo formato estará compuesto por 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada sector, junto con los ocho mejores terceros lugares, avanzarán a una inédita ronda de dieciseisavos de final.

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Un torneo como nunca antes visto



En total se disputarán 104 partidos, 40 más que en Catar 2022, por lo que el futuro campeón deberá superar ocho encuentros para levantar el trofeo.

Con estas modificaciones, la FIFA busca ampliar el alcance global del torneo y brindar mayores oportunidades de participación a federaciones de todos los continentes, en una edición que promete establecer varios récords dentro y fuera de la cancha.

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Los favoritos para levantar la copa

Aunque la fase de clasificación evidenció el crecimiento de numerosas selecciones, varias potencias tradicionales vuelven a aparecer entre las principales candidatas a conquistar la Copa del Mundo.

España llega como una de las escuadras más sólidas del momento. La actual campeona de Europa cuenta con una generación que combina juventud y experiencia, liderada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

Francia mantiene una de las plantillas más completas del planeta y buscará conquistar su tercera estrella. El conjunto dirigido por Didier Deschamps confía en el talento de Kylian Mbappé, acompañado por jugadores de primer nivel como Michael Olise y el vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

Argentina defenderá el título obtenido hace cuatro años con una base que conserva gran parte de la estructura campeona. La Albiceleste seguirá contando con referentes como Lionel Messi, además de futbolistas determinantes como Julián Álvarez y Enzo Fernández.

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Brasil, por su parte, intentará volver a la cima tras más de dos décadas sin levantar el trofeo. La Canarinha deposita buena parte de sus esperanzas en figuras como Vinícius Júnior y Raphinha.

Inglaterra y Alemania también figuran entre los aspirantes naturales por la profundidad de sus planteles y el nivel de sus principales figuras, mientras que Portugal buscará aprovechar una de las generaciones más competitivas de su historia.

Portugal buscará aprovechar una de las generaciones más competitivas de su historia, encabezada por Cristiano Ronaldo, quien podría disputar el último Mundial de su carrera, buscando el único trofeo que le hace falta en su vitrina.

Fuera del grupo de favoritos tradicionales, selecciones como Países Bajos, Colombia y Suiza aparecen como posibles revelaciones capaces de competir contra cualquiera en un torneo corto.

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Datos y curiosidades