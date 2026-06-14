Familiares buscan a Dylan, reportado como desaparecido en San Miguel Petapa

Han pasado 10 días de la última vez que fue visto.
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Dylan Archila es un joven de 23 años, quien desapareció luego de salir de su residencia ubicada en San Miguel Petapa, la tarde del pasado jueves 4 de junio.
La madre señaló que el joven habría recibido una llamada por parte de un desconocido alrededor de las 13:00 horas de aquel jueves, posteriormente indicó que saldría con rumbo al Obelisco, zona 9.
Desde entonces, dejó de recibir información de Dylan, el cual posee las siguientes características físicas:
- Cabello negro
- Tez morena
- Complexión delgada y con 1.70 de altura
- Usa lentes y posee barba y bigote.
Si tienes alguna información de su paradero puedes notificarlo a la Policía Nacional Civil (PNC) llamando al 110.