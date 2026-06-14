Vivian, la joven que fue atacada por su pareja dentro de un vehículo

La joven fue atacada por su pareja cuando ambos iban en una camioneta.
EN CONTEXTO: Hombre asesina a su pareja en el interior de un vehículo
La Policía Nacional Civil (PNC) intervino inmediatamente en un ataque armado contra una mujer, logrando la captura de un hombre identificado como Diego "N", de 34 años.
La víctima fue identificada por su hermano como Vivian Isamar Barrera López, de 24 años, quien iba a bordo de una camioneta tipo agrícola en el Barrio La Lomita, ubicado en El Progreso, Jutiapa, la tarde del sábado 13 de junio, cuando fue asesinada.
Se conoció que el capturado era pareja de la joven y que presuntamente por celos el hombre habría reaccionado disparándole repetidamente.
Su cuerpo recibió seis disparos.
La PNC incautó el arma con la que cometió el crimen, la cual no poseía registro legal, además de la camioneta marca Honda CR-V, color gris, sin placas.
Familiares y amigos han lamentado la pérdida de Vivian, quien era madre de una menor. Su cuerpo será enterrado el lunes 15 de junio.