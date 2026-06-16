Mundial 2026
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Uruguay se estrella contra el muro saudí: Agónico empate en su debut mundialista

  • Con información de AFP
15 de junio de 2026, 18:23
Maximiliano Araújo festeja después de anotar el gol del empate ante Arabia Saudita. (Foto: AFP)

Maximiliano Araújo festeja después de anotar el gol del empate ante Arabia Saudita. (Foto: AFP)

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste con una remontada.

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Los sauditas hicieron enmudecer a los numerosos aficionados uruguayos en el Estadio de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri (41').

Arabia
Momento en el que Abdulelah Al Amri anota el gol de Arabia Saudita frente a Uruguay. (Foto: AFP)

Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80', en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, ató el empate para los suyos.

Estadísticas
Estas son las estadísticas del partido. (Foto: Sofascore)

Jugador
El anotador del gol de Arabia Saudita. (Foto: Sofascore)

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