Uruguay se estrella contra el muro saudí: Agónico empate en su debut mundialista

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste con una remontada.
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Los sauditas hicieron enmudecer a los numerosos aficionados uruguayos en el Estadio de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri (41').
Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80', en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, ató el empate para los suyos.
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