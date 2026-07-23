Caso Usac: Alejandro Córdova, jefe de PDH, reacciona a petición de la vicepresidenta

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El procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, respondió a la vicepresidenta, Karin Herrera, por el caso de algunos estudiantes de la Usac que denuncian "muerte académica".

A través de una misiva, el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, respondió a la vicepresidenta, Karin Herrera, con relación al acompañamiento a estudiantes que han tenido dificultad para el registro y asignación de cursos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El magistrado de conciencia le manifiesta a la vicemandataria su disponibilidad de investigar los hechos denunciados. Además, le pide que remita los nombres de los estudiantes para poder individualizar cada uno de los casos.

El procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova respondió a traves de una misiva a la vicepresidenta de la República, Karin Herrera con relación al acompañamiento a estudiantes de la Usac que han tenido dificultades para registrarse y asignarse curso. pic.twitter.com/1XHppHIume — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 23, 2026

Solicitud a la PDH

La respuesta del jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se da luego de que la vicepresidenta solicitará el acompañamiento a quienes lo soliciten para garantizar el derecho fundamental a la educación.

Esto, en atención a las denuncias públicas presentadas por estudiantes universitarios que han encontrado dificultades para registrarse y asignarse cursos en la Usac.

La solicitud fue dirigida al procurador José Alejandro Córdova Herrera y hace referencia al seguimiento efectuado a una nota enviada el 7 de abril, en la cual presentó su preocupación sobre posibles repercusiones en el acceso a la educación pública de estudiantes universitarios.

Además, indica que la petición se da por las recientes denuncias públicas, a través de redes sociales y medios de comunicación de más de 40 estudiantes universitarios del Campus Central de la Usac y de centros universitarios departamentales que ven amenazado su derecho a la educación al encontrar dificultades para registrarse y asignarse cursos del segundo semestre académico de 2026.

Con ello, para evitar la afectación al derecho fundamental a la educación superior, la vicepresidenta pidió garantizar la integridad y el derecho a la libre locomoción de estudiantes universitarios.