Caso Usac: Alejandro Córdova, jefe de PDH, reacciona a petición de la vicepresidenta

El procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, respondió a la vicepresidenta, Karin Herrera, por el caso de algunos estudiantes de la Usac que denuncian "muerte académica".
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A través de una misiva, el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, respondió a la vicepresidenta, Karin Herrera, con relación al acompañamiento a estudiantes que han tenido dificultad para el registro y asignación de cursos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
El magistrado de conciencia le manifiesta a la vicemandataria su disponibilidad de investigar los hechos denunciados. Además, le pide que remita los nombres de los estudiantes para poder individualizar cada uno de los casos.
Solicitud a la PDH
La respuesta del jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se da luego de que la vicepresidenta solicitará el acompañamiento a quienes lo soliciten para garantizar el derecho fundamental a la educación.
Esto, en atención a las denuncias públicas presentadas por estudiantes universitarios que han encontrado dificultades para registrarse y asignarse cursos en la Usac.
La solicitud fue dirigida al procurador José Alejandro Córdova Herrera y hace referencia al seguimiento efectuado a una nota enviada el 7 de abril, en la cual presentó su preocupación sobre posibles repercusiones en el acceso a la educación pública de estudiantes universitarios.
Además, indica que la petición se da por las recientes denuncias públicas, a través de redes sociales y medios de comunicación de más de 40 estudiantes universitarios del Campus Central de la Usac y de centros universitarios departamentales que ven amenazado su derecho a la educación al encontrar dificultades para registrarse y asignarse cursos del segundo semestre académico de 2026.
Con ello, para evitar la afectación al derecho fundamental a la educación superior, la vicepresidenta pidió garantizar la integridad y el derecho a la libre locomoción de estudiantes universitarios.