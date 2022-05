La verdadera historia de Cruella, la villana más despiadada

La historia detrás del personaje de Cruella ha aterrorizado en redes sociales.

El personaje de Cruella de Vill se ha vuelto uno de los más queridos, pero también de los más odiados de las pantallas. Este protagónico es parte de una historia de dibujos animados fantásticos, el cual ganó gran popularidad desde 1961.

Sin embargo, las diferentes cintas que narran la historia están basadas en hechos reales y fueron tomados de la novela "The One Hundred and One Dalmatians", publicada en 1956 y escrita por Dodie Smith, quien en su momento indicó que está contada desde su propia experiencia.

(Foto: Archivo/Soy502)

La verdad de Cruella

Más allá de eso, un dato perturbador es que no solamente se trata de una ficción, pues se ha dado a conocer que la idea para escribir la novela fue tomada de un par de casos.

Según el portal estadounidense World News Daily Rport, el caso que salió a la luz y el más parecido es el de una anciana de 85 años.

Ella vivía en la ciudad de Waco, Texas, Estados Unidos, la mujer fue acusada por sus vecinos por la desaparición de decenas de gatos. Pero, lo más aterrador es que se creía que utilizaba pieles de los gatos para fabricar sus abrigos y otros accesorios.

(Foto: Vanguardia)

Los abrigos de gato

Aunque al inicio todo era únicamente una sospecha por parte de las personas que vivían en ese vecindario, fue corroborado con la ayuda de investigadores privados, ellos lograron obtener videos donde se ve a la anciana llevándose los gatos que no eran de ella.

Ahora bien, al igual que Cruella, la mujer era una diseñadora de modas jubilada, pese a que no se reveló su identidad, confesó que su plan era criar una camada de gatos para utilizar su piel, pero se encariñaba con sus gatos y ya no les hacía daño.

Lo anterior, conllevó a que optara por robar los de sus vecinos para fabricar sus prendas. Tras ser investigada, los vecinos aterrorizados reconocieron el pelaje de sus gatos en los abrigos.

(Foto: Cultura Colectiva)

*Con información de Cultura Colectiva.