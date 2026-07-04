Vibrante fiesta en Filadelfia: El color y la pasión se adueñan del Paraguay - Francia

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El Estadio Filadelfia se convirtió en un hervidero de emociones durante el choque entre Paraguay y Francia de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Las tribunas ofrecieron un contraste espectacular de culturas y colores: por un lado, la marea albirroja paraguaya, cargada de banderas, bombos y cantos tradicionales que inyectan el fervor de la "garra guaraní".

Las banderas de Paraguay adornaron las gradas del Estadio de Filadelfia. (Foto: AFP)

Por el otro, el elegante bloque "bleu" francés, que responde con el clásico "Allez les Bleus" y miles de camisetas tricolores.

La afición francesa también dijo presente para apoyar a su selección, que es de las grandes favoritas en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Antes del inicio del partido, la afición vivió un momento de fiesta, con un espectáculo por el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Los presentes vivieron un espectáculo por festejos del 4 de julio. (Foto: AFP)

El ambiente fue de absoluta tensión festiva, avivado por la memoria histórica del mítico duelo de 1998 y las recientes declaraciones cruzadas que calentaron la previa.